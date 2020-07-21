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新店碧潭堰8月施工改善 可望重現龍舟賽熱鬧情景
新店區碧潭為新北市熱門景點，不少人假日前往旅遊休憩，過去碧潭的水上活動也十分興盛，但因碧潭堰年久失修、水位降低，加上颱風重創，導致風光不再，為此，新北市水利局將在8月進行改善工程（影音https://www.facebook.com/100004424401004/videos/pcb.1781075635383233/1781074602050003/?type=3&theater），預計2023年完工，盼讓民眾再度感受昔日碧潭龍舟賽熱鬧情景。
水利局河川工程科長黃茂松指出，碧潭水位過去一年四季都能保持一定高度，是因前台灣省水利局第12工程處，在1975年於碧潭橋下興建具有蓄水功能的碧潭堰。
但碧潭堰因年久失修，不僅部分堰體龜裂損壞，堰體上方原設計用來調節水位高度的充氣式橡皮墊也損壞故障，使得碧潭水位不斷下降，以往每年舉辦國際龍舟賽時，還要堆沙包抬高水位。
2015年8月又遇到蘇迪勒颱風重創堰體，碧潭水位直直落，吃水量嚴重不足，導致每年舉辦的國際龍舟賽無法繼續進行。
黃茂松表示，此次改善工程已爭取前瞻補助，將斥資4億8000萬元把中間的橡皮壩改為倒伏堰設計，讓潭水不再流失，也可讓現有的12.3公尺水位提升至13.5公尺，增加碧潭水深及遊憩水域面積。
水利局長宋德仁指出，新的碧潭堰改善工程也將設置優質魚道，讓香魚可直上碧潭，回到新店溪上游的故鄉，另外，也將規畫周邊景觀營造設計，8月開始動工，預計約3年後完工，重現碧潭昔日風華。
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