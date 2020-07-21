台北探索館「精彩夜台北」免費體驗360度城市夜間美景

台北市政府一樓的台北探索館發現劇場，今天起推出全新的360度「精彩夜台北」微電影。微電影集結夜間的台北飲食、生態、藝文等多元面向，透過360度環形螢幕及旋轉平台，讓民眾身歷其境感受夜台北，不只有街道的華麗，更有生活的精彩與人群的熱情。

北市觀光傳播局表示，「精彩夜台北」以微電影的手法，要帶領觀眾跟著外國部落客、台北青年，一同體驗充滿音樂能量的Live House、匯集各地美食小吃的夜市、熱鬧的夜間節慶與藝文活動以及自然生態，感受與白晝不同的城市魅力，在台北，從早到晚都有無限樂趣。

除了這次新推出的「精彩夜台北」影片，台北探索館發現劇場內，也會定時播放城市系列影片「台北好時光」、「城市風采」與「城市身世」，都是來台北探索館千萬不能錯過的珍貴體驗。

另外，搭配這次新影片上映，發現劇場也推出觀影打卡抽獎活動，自即日起至9月6日，民眾觀賞完「精彩夜台北」後，於現場拍照打卡，就有機會抽中「Taipei專屬小書包」、「夜訪台北零錢包」，及其他精美小禮，數量有限、送完為止，歡迎民眾踴躍參觀。台北探索館開館時間與發現劇場播映場次可上台北探索館網站查詢（https://discovery.gov.taipei/）或電洽1999（外縣市02-27208889）分機8630。