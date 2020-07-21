新手爸媽注意！北市0至2歲育兒津貼下月改29日入帳

育兒津貼讓不少新手家庭不無小補，台北市過去都是當月20日入帳，卻有不少月中申請的家庭，因行政流程，常要多等1個月才領得到。對此，台北市社會局表示，今年8月起「0-2歲育兒津貼補助款」將調整至每月29日入帳，讓更多新手家長都能當月申請當月領。

衛福部推動「0-2歲育兒津貼」每月補助2500元，目前北市約有近3萬人領取中。台北市婦女福利及兒童托育科長鐘雅惠表示，家中若有新生兒出生，民眾遞出育兒津貼申請案，透過區公所收件建檔，再交由社會局向中央調閱財稅資料，往往要花上7至14個工作天，若家長月中才來申請，可能要等到下個月才能領到，參考外縣市月底入帳的做法，決定調整發放日，讓可審案件數能再提升。

另針對目前已申請在案的家庭，鐘雅惠表示，因應發放日調整，怕既有家庭誤以為「遲發」，因此7月20日已將7月補助款匯入，7月29日會再匯入8月補助款，9月補助款則要待9月29日入帳。

若家中孩童已經滿2歲，且有申請「教育部2至學齡4歲育兒津貼」者，仍維持次月20日入帳。鐘雅惠表示，教育部2至4歲育兒津貼是次月領上月，不受補助工作日影響，衛福部0至2歲育兒津貼則是當月撥當月領，兩者制度不同。

新手爸媽若有任何育兒津貼補助相關申請問題，可至助您好孕3.0網站查詢，亦可向洽兒童戶籍地區公所社會課、台北市政府社會局婦幼科(電話：1999轉1622~1625)，或台北市政府教育局學前科(電話：1999轉6387~6389)詢問。