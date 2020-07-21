二代千金接班！下工地做起如今掌家族事業還拓展版圖

國內老字號建材大廠建鴻興業1986年創立「櫻王KINOWN」，以生產填縫劑、黏著劑等建材起家，二代陳孟吟接手後，從下工地接觸硬梆梆的建材做起，征戰全球各地，如今不但接掌建鴻興業，並且跨足居家事業版圖，2016年創立夏馬城市生活公司，擁有內湖門市、台中旗艦館，引領生活美學風尚。

建鴻興業、夏馬城市生活總經理陳孟吟說，她大學念英文系，愛好文學，寫文章，踏入職場的第一份工作是承襲父業，下工地接觸硬梆梆的建材，細心學習各種建材運用於建築的工法、施做細節等，並且隨著接案飛往全球各地監工。

陳孟吟舉例，櫻王在2005年獨家代理義大利「SEVES」玻璃磚後，她飛往世界各地，與當地施工團隊合作，為業主量身打造玻璃磚牆面，例如東京銀座愛馬仕總部，用了整整 13000塊定製的42.8公分見方的方形玻璃磚構成建築表面，作品還有西班牙Deusto畢爾包大學圖書館、米蘭國際展覽中心等玻璃磚牆。

陳孟吟指出，同年，櫻王自創寶石抿石子牆面裝飾材料「Crystal Inlay」自有品牌銷往日本、韓國、杜拜、俄羅斯、美國、歐洲及中東等各地市場，產品更入選為2012倫敦奧運場館外牆裝飾指定材料，她也要到常年往國外跑，負責相關事宜。

陳孟吟說，創立夏馬城市生活館初衷，是七年前布置新房時，為尋找居家布置的物件四處奔波、曠日廢時，甚至誤判傢俱尺寸，挫折感卻讓她感受到國內家居美學市場仍有缺口，便毅然創業。

陳孟吟指出，夏馬城市生活有軟裝設計師「夏馬管家」帶逛選品，採預約制，提供一對一、客製化服務，從建材、家具、家飾和空間規劃，甚至是配送、定位服務，讓消費者輕鬆打造理想的家居生活。