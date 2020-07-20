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雙連線型公園改造 多方溝通共識：加速趕工

中央社 / 台北20日電

雙連攤商自治會日前陳情，盼北捷雙連站旁線型公園改造工程能分段施工。台北市市場處今晚說，經多方溝通獲共識，將盡快趕工以減少相關影響，完工後將秉持「5要」原則納管。

捷運線型公園工程原定15日啟動，台北市政府也將整頓長期占用民生西路45巷西側的無證攤商。對此，雙連市集自治會14日向北市府陳情，訴求「分段圍籬、分段施工，雙連市場不說再見」，以保障攤商生計。

市場處今晚發布新聞稿表示，針對民生西路45巷攤販整頓工作，台北市副市長黃珊珊已於17日率市府團隊到場和攤販們溝通，聆聽地方意見，黃珊珊也特別要求市府相關單位持續加強與里民、攤販溝通，將各方整頓意見納入參考。

市場處17日下午也邀集多名攤販代表，說明北市府推動攤販精進計畫整頓原則，以及施工期間因安全因素須整頓現場攤販的理由；攤販代表們均表示理解，也將協助向西側攤販溝通說明並配合於施工期間暫停營業。

市場處說，黃珊珊今天再次拜訪當地攤販代表和雙連教會長老，並重申，為避免施工圍籬架設造成攤販擺攤發生工安意外，同時考量當地消防救災需求，請攤販配合北市府整頓原則設攤營業。

由於雙連教會長老現場反映，希望公園綠地改造工程能分段施工，讓攤販持續在現場營業；黃珊珊回應說，分段施工反讓工期更長，當場裁示台北捷運公司儘速辦理改造工程並儘可能加速趕工，以降低攤販不便營業的時間。

市場處表示，待此工程結束後，北市府將以「5要」原則輔導現場攤販納入管理，包括「道路要暢通、環境要清潔、食品要衛生、消防要安全、組織要健全」等在內；同時，將持續搭建溝通平台，確認籌組自理組織及設攤規劃進度，以提升市容景觀環境和遊憩空間。

北市 黃珊珊 捷運

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