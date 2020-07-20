台北市屋主加入包租代管 研擬減徵40%房地稅

台北市長柯文哲的社宅政策挨批跳票，轉而加強釋出空屋的力度，北市府今天舉行居住正義論壇，再度拋出政策牛肉，未來屋主加入包租代管，擬享房屋稅、地價稅折減40%，台北市地政局指出，相關草案將提送市議會審議，若順利盼明年元旦上路實施。

台北市房價居高不下，柯文哲曾開出「四年2萬戶、八年5萬戶」社宅支票，但數字卻多次下修，最後北市府承認，實際興建的社宅僅2萬餘戶，不足的戶數用多元方式填補，包括租金補貼、包租代管等。

北市府今天舉行居住正義論壇，並端出新政策，將修訂「台北市個人租賃住宅委託包租代管減徵地價稅及房屋稅自治條例」草案，若屋主加入包租代管，可享房屋稅、地價稅折減40%，而房屋稅每屋最高可免2萬。

台北市地政局長張治祥解釋，所謂包租代管，即屋主願意提供房子，交給專業合法的業者管理，讓租賃市場壯大、透明，現階段屋主加入包租代管，已享所得稅減免優惠，每月租金收入免稅額度最高1萬元。

張治祥又說，中央實施「租賃專法」的第18條，授權地方政府訂定自治條例，讓加入包租代管的屋主，能給予房屋稅、地價稅折減，目前全國僅台北市提出草案，研擬減徵40%，將送市議會審議，盼明年元旦上路。

另外，台北市政府副秘書長李得全說，為照顧弱勢族群，也建議中央修訂「住宅法」，即便是包租公、包租婆，若把房屋出租給弱勢者，應該所得稅全免。