電競夯！ 新北青少年圖書館推全民電競祭

為提供青少年正當的休閒娛樂，新北市青少年圖書館推出一系列電競體驗活動，首先登場的是從7月15日起到8月31日的「電競玩家的桌上&南強工商水冷電競主機創作展」，今(20)日邀請知名電競街舞秀團體帶來精彩表演，為「全民電競祭」火熱揭開序幕！

新北市文化局副局長于玟表示，近年來電競活動受到年輕族群喜愛，所以青少年圖書館在暑假期間特別推出了「全民電競祭」，結合電競、運動街舞、還有展覽等等，規劃適合不同族群的電競活動。

開幕活動上，新北市議員陳儀君與金中玉也到場參與，兩位議員都期盼這項新興科技產業可以在台灣蓬勃發展。

南強工商的水冷電競主機創作展，是由電競設備大廠曜越科技以及 AMD 大力贊助，將帶大家認識專業電競玩家的周邊設備，現場還有免費的電競水冷主機組裝教學與專業電競設備體驗試玩。

緊接著，全民電競祭從8月12到15號有「特戰英豪特別行動」新北市青少年盃電競賽，另外還有「電競街舞營隊」、以及適合全家大小一起參加的「Switch 假日樂遊」「樂齡親子電競街舞大賽」等活動，即日起免費開放報名，相關資訊請上新北市立圖書館網站查詢。