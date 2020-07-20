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金山遠足農場拼生態 蝙蝠吃蟲創友善循環

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山遠足休閒農場在當地又被稱作蝙蝠農場，創造了友善循環的生態環境。 圖／紅樹林有線電視提供
金山遠足休閒農場在當地又被稱作蝙蝠農場，創造了友善循環的生態環境。 圖／紅樹林有線電視提供

金山遠足休閒農場在當地又被稱作蝙蝠農場，就是因為農場裡有三百多隻的蝙蝠定居，藉由蝙蝠覓食尋找蟲吃，幫農場清除農作物的蟲害，蝙蝠的糞便還可以作為肥料讓作物成長茁壯，可以說是替農場省下農藥與化學肥料，更加也創造了友善循環的生態環境。

曾經榮獲百大青年農夫的陳琬婷，一個人在她建立起的農場忙進忙出，佔地一甲地的遠足生態農場中，最具代表性的就是唯一一棟的建築物裡，住著300多隻的蝙蝠-葉鼻蝠，被黑漆漆翅膀包覆又倒吊著的神秘外表，其實還是這個農場生態中相當重要的一環。

遠足休閒農場陳琬婷說，應用大自然的生態鍊保持生態平衡，因此在蝙蝠吃蟲的幫助下，農場中的作物都不需要施用農藥來杜絕蟲害，而這群蝙蝠可不是只有吃蟲的功能，牠們所排放的糞便，因為都是吃蟲所產生的有機物質，還可以拌進泥土中作為肥料，讓農場中的作物不用化學肥料就長的又大又壯。

蝙蝠吃下的蟲類相當多元，其中甲殼動物擁有大量磷、鉀等元素，因此富含磷、鉀的蝙蝠糞便作為肥料就可以幫助作物根莖茁壯、果實肥大，另外清掃糞便時也會意外發現不少蟬或是飛蟲的羽翼，還可以作為親子遊客在參訪時的活教材，遠足農場藉由提供蝙蝠住宿、讓蝙蝠幫忙吃蟲，又有蝙蝠糞便協助施肥，創造最貼近大自然的生態循環與平衡。

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