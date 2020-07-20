金山區長拚振興券 遊農場餵雞、烤雞蛋糕

振興券開放使用第一週，為鼓勵民眾到金山區消費，金山區長廖武輝攜家帶眷並邀請公所員工到遠足休閒農場，不但認識在地多元生態，還餵雞、餵羊、烤雞蛋糕，全程都使用振興券，希望作為消費示範，鼓勵大家多多到金山農遊，體驗不同農場間的地方特色。

金山區長廖武輝指出，公所日前推動「金山振興168，心動馬上就出發！」結合在地商家共同行銷，要將錢、振興券留在金山，因此趁著暑假期間，也帶著家人、公所員工與眷屬一起玩農場，馬上使用熱騰騰才剛拿到手的振興券支付門票與體驗活動費用，希望藉此為金山農遊、商家行銷，達到振興經濟的效果。

這次農遊來到金山遠足休閒農場，在農場主人導覽途中，可以見到魚、兔子、土鵝、雞、山羊與蝙蝠等多種動物，親子一起體驗餵雞、餵羊，隨後進入重頭戲要用農場雞生的蛋來做雞蛋糕，一整天活動下來，小朋友們不但與爸媽共創難忘的回憶，更加對農場生態留下深刻印象。

遠足休閒農場陳琬婷說， 暑假玩農場不但有行政院中小企業處的振興三倍券可以使用，再搭配行政院農委會的農遊券雙管齊下，讓放假需要帶孩子出門放放電、認識野外生態的爸媽，有了更多元也更省荷包的選擇。