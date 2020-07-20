實物銀行助弱勢 汐止議員媒合捐款送物質

社會處處有溫暖，新北市汐止區烘內實物銀行長期關懷弱勢，將民眾捐贈的物資整理後，發送給需要幫助的人，今(20)日新北市議員張錦豪也媒合民間友人捐助經費，並將生活物資到受關懷戶的家中，感受到社會的溫暖。

一行人前往崇德里內一位阿嬌姨的家，她從小腳就不方便，沒辦法走路，只能靠手在地上爬行，不過，還是靠自己打理家裡，打掃煮飯雖然不容易，但還是儘量做，所以，烘內實物銀行、新北市議員張錦豪就帶著整箱的生活物資來關心，看著阿嬌姨每天都得爬樓梯上上下下煮飯，真的很需要大家的協助。

烘內實物銀行執行長許崇修說，這個個案當初由市議員張錦豪服務處轉介，收案後每個月都固定都會拜訪並且提供一些生活用品物資，像是醬油、麵、衛生紙等等。

市議員張錦豪表示，烘內實物銀行長期以來在汐止默默的做了很多善行的舉動，讓他相當感動，所以，當民間友人願意捐贈善款幫助弱勢團體時，第一個就想到烘內實物銀行，像是今天拜訪的高阿姨行動比較不方便，需要社會團體的幫忙或物資，所以，希望能夠拋磚引玉，幫助更多需要幫助的人。

除了領政府每個月四千多的補助，阿嬌姨平時都騎車在里內做一些回收維持家計，所以，烘內實物銀行在得知後也定期每個月來關心，市議員張錦豪除了媒合民間友人送愛心捐款給實物銀行，也實地來關心受關懷戶，看看他們還需要什麼，這也讓阿嬌姨很感謝。