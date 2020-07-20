鼻頭步道太夯停車亂 地方盼設立體停車場

因瑞芳區鼻頭步道小旅行相當熱門，每到假日停車位供不應求，居民忍受汽車亂停、擋住家門或巷弄，苦不堪言，為此立委賴品妤服務處、新北市議員林裔綺服務處會勘，希望透過設立立體停車場解決觀光亂象，還給居民一個好的生活空間。

鼻頭里長王坤吉表示，近年來鼻頭角的遊客數逐年成長，早年原本不曾出現的停車問題，近年不斷浮現，但因為里內復地狹小，卡在私人土地或地質景觀，如果要蓋立體停車場，選擇非常少。

新北市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，會勘現場，除了鼻頭隧道附近的平面停車場，因為卡在地質景觀而確定無法向內延伸外，只剩下五聖宮旁的路邊，目前有片海域堆放消波塊，但因為在內港而可以去除，現場單位也有待評估此地懸空加蓋立體停車場的可行性。

目前服務處先提初建議，一是可以設停車費，增加停車車輛的流動性，二是增加水湳洞停車場到南雅、鼻頭的接駁公車服務，讓民眾可以在水湳洞停好車，再改搭公車前來步道旅遊，而此次會勘也會繼續追蹤立體停車場施作的可行性，希望盡快改善當地民眾之苦。