三重客運拒載漸凍人 新北開罰業者9000元

新北市青年諮詢委員胡庭碩罹患漸凍症，昨凌晨被公車司機以「電動代步車不是輪椅」為由拒載，他在路邊「連哭的力氣也沒有￼」，新北交通局指出，經調閱行車記錄器影像，認為駕駛員確實有疏失，開罰9000元罰緩。

新北交通局運輸管理科長林詩欽說，該名身障乘客的電動代步車，是可利用公車斜坡板上車，駕駛員應該主動協助乘車，並繫好固定裝置提供安全服務，但駕駛員卻未提供友善服務，客運業者也未盡管理責任，因此依法裁罰。

林詩欽表示，依公路法和違反汽車運輸業管理規則，開罰客運業者9000元罰鍰，並將缺失納入評鑑扣分，並要求業者加強教育所屬駕駛，按標準作業流程服務身障乘客。

林詩欽指出，公車經公車站區不得逕行內側車道駛離拒載，會不定期派員稽查公車服務品質，民眾若有遇到公車過

站不停、駕駛態度不佳等情形均可申訴，經查違規屬實者，一律依法裁處。