全台最大「堤坡滑梯樂園」取新名 公園野餐接力賽開跑

新北大都會公園中的「堤坡滑梯樂園」，共設置31座溜滑梯及破百組遊樂設施，規模全台最大，經過網路票選，市長侯友宜今宣布正式名稱為「熊猴森樂園」，意即「最好玩的地方」。結合樂園全數完工，10月31日也將舉辦「公園野餐接力賽」，規畫充滿野餐氛圍的賽道及補給站，分為25公里組和12公里組，總獎金高達18萬元，今晚6時起開放報名。

今記者會中，侯友宜與藝人阿達、小優、曲曲與洛洋一同宣告「熊猴森樂園」正式誕生，並扮起各式動物的姿勢，搞笑呈現樂園中的動物意象溜滑梯，號召市民一同體驗。

侯友宜致詞時表示，日前全數完工的熊猴森樂園，共有31座動物造型的溜滑梯及100組遊具，其中溜滑梯總長度達800公尺，規模全台最大，適合全家大小一同遊玩，「包準你玩一天都不嫌累，而且非常開心。」

侯友宜也宣布，今年底前會完成50座共融特色遊戲場及3座全齡化公園，未來每萬名新北市兒童平均可享有2.56座共融特色遊戲場，服務密度全國最高。

結合「熊猴森樂園」全數完工，新北市體育處10月31日也將在此辦理公園野餐接力賽，把野餐風格融入會場佈置及活動物資，並規畫充滿野餐氛圍的賽道及跑友補給站。

體育處指出，賽事起點從三重幸福水漾園區出發，路線分為25公里組和12公里組，每組限額200隊，每4人一隊，以「挺自己人」為主題，邀民眾用「我是___人」取隊名，共分為男子組、女子組及混合組，總獎金高達18萬元。