北海岸「鬼屋」遭強收4000萬彩繪費？ 新北市府急澄清
新北市石門區「海灣新城」社區全盛時期近有300戶住家，現今因外觀破損、無人管理，被稱為北海岸3大鬼屋之一，有住戶控訴新北市城鄉局為發展觀光，強行向每戶住家收取17萬元外牆彩繪費用，還因住戶反對，今年初遭環保局以環境髒亂為由告發。對此，城鄉局澄清，私有產權的美化工程僅為建議方案，但公共空間的環境衛生，將依法要求所有權人改善。
位於白沙灣及富基漁港間的海灣新城社區，屋齡超過40年，30年前開發時因擁有美麗海景被視為高級度假社區，但因東北季風侵蝕、交通不便等因素，居民逐漸撤離，上百戶住家迄今僅剩10多戶，建物更因無人管理，外牆斑剝嚴重、環境髒亂，成為另類遊客及鬼屋愛好者探險之處。
有住戶投訴，城鄉局去年底通知社區房屋所有權人將對外牆進行彩繪工程，預計每戶收費17萬元，若以全社區299戶計算，其費用高達4000萬元，但許多屋主早已搬遷，現有住戶及所有權人皆不同意美化工程及負擔費用。沒想到環保局卻以社區環境不佳、影響公共衛生，將依「廢棄物清理法」發罰最高6000元。
城鄉發展局企劃建築科長黃永盛指出，海灣新城社區建物屬私人產權，為了整頓北海岸景觀，先前除了要求所有權人善盡責任清潔及管理建物，市府也提出外牆彩繪美化工程建議方案，230戶住家中有62戶同意施作。
粗估工程費用約達3000多萬元，然社區所在位置並非都市計畫區，不符合新北市老屋拉皮的補助條件，因此市府將爭取民間贊助，執行細節及費用將與住戶及所有權人討論，並沒有強制性。
公共空間部分，市府則可以公權力要求住戶進行清潔，黃永盛表示，海灣新城社區管委會早在20年前就已解散，再加上建物產權複雜，公共空間疏於整理，堆放許多雜物、垃圾，甚至還有菜園，嚴重影響環境衛生，因此市府將持續要求所有權人善盡維管責任，目前石門區公所也協助住戶成立社區管委會。
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