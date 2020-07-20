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20年只喝山泉水 他披荊斬棘為里民踏出3公里巡水路

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
三芝區店子里長戴文福帶著巡水隊上山巡視簡易自來水管線及設施。圖／新北市民政局提供
三芝區店子里長戴文福帶著巡水隊上山巡視簡易自來水管線及設施。圖／新北市民政局提供

新北市三芝區店子里為新北唯一全里258戶都不使用自來水的地方，日常生活用水皆取自大屯山泉水，儘管台水曾建議設置自來水管線，但里民不願意，為此，去年上任的里長戴文福成立巡水隊帶頭踏勘山林，顛簸走出一條3公里巡水路，成功設置簡易自來水接引泉水。

戴文福表示，巡水隊約有15名成員，平均年齡70歲，整隊年紀加起來超過千歲，他們有20年水管裝修經驗的技術人才，協助里民維管簡易自來水系統，包含最上游的過濾網、沉砂池整理、水管破裂換修、巡水路維護。

戴文福說，這條3公里巡水路稱不上路，沿途遍佈大小石頭、崎嶇難行，全都是他和隊員20多年走出來的坎坷小徑，儘管有些人喊說要退休，但隊員仍有青壯年者，現在也陸續有較年輕自願者加入，未來不怕沒隊員。

為確保山區里民有水喝，新北市水利局在2013至2014年期間補助800萬元施作水池，改善取水口及更換簡易自來水管線，隨後再交由巡水隊負責管理。

戴文福表示，維護里內簡易自來水順利運作是個大工程，巡水隊除了每個月固定2到3次的巡水路、查水管、換漏水接頭，遇到里民反應停水問題，就要找幾個夥伴帶著工具衝上山檢測維修。

戴說，巡水隊遇到最大的挑戰，就是在颱風天或是下暴雨後水路或水管遭到破壞，為了隊員安全僅能在風雨稍歇後組隊沿路巡水道。

災情嚴重時，隊員們還得徒手搬運或用工具開道，腳踩泥濘全身濕透，熟練把水管接頭轉緊，腳程比較快的隊員負責「傳令」，上下山招呼關水、放水，就是要確保在最短時間內恢復里民用水。

「用泉水來煮飯、泡茶，那才是真滋味」，鄰長隊員王青香說，店子里巡水隊熱心鄉里口碑遠近馳名，台水曾想設置自來水管線，但里民都喝習慣泉水，不喜歡自來水味道，所以依然維持使用簡易自來水來接泉水。

新北市民政局長柯慶忠表示，里長戴文福來自屏東，因緣際會到台北當板模師傅，後輾轉至鐵線公司服務，練就一身工程施作好功夫。

多年前他就擔任店子里巡水隊長帶領隊員「保證」大家有水喝，後從職場退休，里民感謝他對地方無私付出，推舉他選里長，上任後不僅管水路，也接連修復10幾條農路，讓里民走路、開車都安全。

三芝區店子里長戴文福帶著巡水隊上山巡視簡易自來水管線及設施。圖／新北市民政局提供
三芝區店子里長戴文福帶著巡水隊上山巡視簡易自來水管線及設施。圖／新北市民政局提供

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