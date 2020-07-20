北市十大癌症死因 肺癌連34年蟬聯首席

台北市衛生局今天公布108年台北市十大死因，慢性疾病囊括7項，每100人就有約63人死於慢性病，癌症居首位。十大癌症死因仍以肺癌連續34年蟬聯首席。

台北市衛生局上午召開記者會，報告108年台北市十大死因統計結果。

衛生局統計室主任沈忠憲指出，108年台北市民癌症死亡人數為5326人，較107年增加30人，平均每天約有14.6位市民死於癌症；死者平均年齡為71.6歲。

108年台北市十大死因中，慢性疾病囊括7項，占63.0%，惡性腫瘤（占29.5%）仍居首位，其餘依序為心臟疾病（占15.5%）；肺炎（占11.0%）；腦血管疾病（占6.4%）；糖尿病（占4.0%）；腎炎、腎病症候群及腎病變（占2.9%）；慢性下呼吸道疾病（占2.8%）；事故傷害（占2.1%）；敗血症（占1.9%）；高血壓性疾病（占1.9%）。十大死因死亡人數占總死亡人數的7成8。

衛生局資料顯示，108年台北市民死亡人數為1萬8024人，比107年減少26人，依性別觀察，死亡人數、死亡率與標準化死亡率都是男高於女，兩性死因前5名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

依年齡層來看，15至24歲青少年死因前3名為自殺、事故傷害及惡性腫瘤；25至44歲壯年死因前3名為惡性腫瘤、自殺及心臟疾病；45至64歲中年仍以惡性腫瘤居首、心臟疾病及腦血管疾病次之；65歲以上老年死因前3名依序為惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎。

十大癌症死因仍以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為2.女性乳房癌、3.結腸、直腸和肛門癌、4.肝和肝內膽管癌、5.前列腺（攝護腺）癌、6.胰臟癌、7.胃癌、8.口腔癌、9.非何杰金氏淋巴瘤、10.卵巢癌。

台北市衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯38年國人死因第1名與48年台北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、控制體重、遠離菸與檳榔並打造健康生活型態，可避免罹癌。