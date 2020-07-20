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新莊運動公園地下停車場111年6月啟用 新北升格後最大

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮。記者吳亮賢／攝影
新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮。記者吳亮賢／攝影

新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮，市長侯友宜表示，預計將在111年2月完工、6月啟用，提供636格汽車、140格機車停車位，紓解大型賽事停車需求，完工後，也將成為新北市升格後最大的停車場。但地方居民憂心，出入口皆在復興路上，恐造成交通壅塞，對此交通局表示，擬將路邊停車格改畫紅線，增加路幅，並調整號誌燈時向，控管車流。

新莊運動公園園區內有棒球場、田徑場、體育館，經常舉辦大型藝文活動及賽事，如中華職棒、演唱會、瓊斯盃籃球賽等，但因停車位不足，影響周邊交通，為此新北市府向中央爭取3億元前瞻預算，共耗資9億，興建地下三層停車場。

侯友宜表示，停車場完工後，可提供636格汽車、140格機車停車位，除供應賽事期間停車需求，也能解決周遭住戶停車位不足的問題，成為新北市升格以來最大的停車場，在111年前，全市更要完成30座立體停車場。

交通局表示，配合停車場興建，也重新規畫公園整體景觀設計，增加景觀空橋及下沉式廣場，並預留大型銀幕牆空間，提供民眾觀賞賽事轉播，停車場也採用行動支付、車牌辨識、智慧尋車等系統，兼具綠能、節能及便利性。

不過，市議員何淑峰指出，新莊運動公園停車需求大，民眾經常陳情無處停車，停車場終於開工，希望有助於解決停車問題，但出入口皆設在復興路上，復興路僅有雙向各一線道，還有多輛公車行經，隨著停車場完工，車潮定會增加，市府應提出配套計畫。

交通局停車管理科長吳政諺表示，停車場出入口採單進單出設計，復興路一段65巷口為入口、105巷口為出口，車輛進入停車場後，有預留雙線、30公尺的車道，才會進入閘門，作為等候進場的儲車空間，未來研擬將出入口旁的部分路邊停車格改畫為紅線，增加路幅，以及調整周邊路口號誌燈時向，避免車輛回堵。

吳政諺說，目標111年前完工的30座停車場中，已完成5座，12座正在興建中，剩下13座陸續進行設計及招標，未來新莊將再新增一座捷運幸福站地下停車場，月底就會公告招標。

新莊運動公園地下停車場完工模擬圖。圖／新北市交通局提供
新莊運動公園地下停車場完工模擬圖。圖／新北市交通局提供
新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮。記者吳亮賢／攝影
新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮。記者吳亮賢／攝影

停車場

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