汐止拱北殿建廟120年取消遶境 改捐復康巴士幫助身障者

汐止拱北殿仙公廟今年適逢建廟120周年，原定3月要擴大舉辦遶境等慶祝活動，受到新冠肺炎疫情影響取消遶境，並將經費購買一輛斯高頂雙乘坐復康巴士捐贈新北市政府，新北市副市長謝政達今代表受贈。

拱北殿仙公廟始於清光緒27年間，當時汐止居民聽聞木柵仙公廟，也就是現今指南宮香火鼎盛，奉祀的孚佑帝君（呂洞賓）十分靈驗，因此地方仕紳前往焚香禱祝，祈求孚佑帝君仙公祖分火分靈返回汐止供奉。

拱北殿董事長林賴松表示，今年農曆4月14日孚佑帝君聖誕，新北市長侯友宜也前往參拜，並祈求護國佑民、疫情早日退散，讓董監事們很感動。

原本廟方要擴大舉辦建廟120周年系列活動，但配合市府防疫政策，避免信眾群聚感染風險，因此取消遶境並將經費轉購買復康巴士捐贈市府。