快訊

影／南投民宿偷拍事件父子出面 小老闆聲淚俱下致歉

「安徽自淹」救洪災？滁河炸壩、淮河放水, 中國洪水威脅北上

汐止拱北殿建廟120年取消遶境 改捐復康巴士幫助身障者

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
汐止拱北殿捐贈復康巴士給新北市政府，左起住持悟道法師、副市長謝政達、董事長林賴松、市政顧問廖正良。記者胡瑞玲／攝影
汐止拱北殿捐贈復康巴士給新北市政府，左起住持悟道法師、副市長謝政達、董事長林賴松、市政顧問廖正良。記者胡瑞玲／攝影

汐止拱北殿仙公廟今年適逢建廟120周年，原定3月要擴大舉辦遶境等慶祝活動，受到新冠肺炎疫情影響取消遶境，並將經費購買一輛斯高頂雙乘坐復康巴士捐贈新北市政府，新北市副市長謝政達今代表受贈。

拱北殿仙公廟始於清光緒27年間，當時汐止居民聽聞木柵仙公廟，也就是現今指南宮香火鼎盛，奉祀的孚佑帝君（呂洞賓）十分靈驗，因此地方仕紳前往焚香禱祝，祈求孚佑帝君仙公祖分火分靈返回汐止供奉。

拱北殿董事長林賴松表示，今年農曆4月14日孚佑帝君聖誕，新北市長侯友宜也前往參拜，並祈求護國佑民、疫情早日退散，讓董監事們很感動。

原本廟方要擴大舉辦建廟120周年系列活動，但配合市府防疫政策，避免信眾群聚感染風險，因此取消遶境並將經費轉購買復康巴士捐贈市府。

謝政達表示，汐止拱北殿是地方重要信仰中心，此次廟方贈與的復康巴士是新北市第563輛，而且是雙乘坐，將會善加利用，為身心障礙者及失能長輩提供就醫、就學、就業等所需的交通服務。

汐止拱北殿建廟120周年取消遶境轉捐贈復康巴士給新北市。記者胡瑞玲／攝影
汐止拱北殿建廟120周年取消遶境轉捐贈復康巴士給新北市。記者胡瑞玲／攝影

汐止 遶境

延伸閱讀

新北永和文化路地面塌陷 今晚完成緊急灌漿

影／永和工地施工導致路面塌陷 疏散80戶103人

百年首見！新莊大眾爺取消暗訪 千斤鹹光餅「呷平安」

天氣太熱了！ 新北昨4人疑熱傷害送急診

相關新聞

新莊運動公園地下停車場111年6月啟用 新北升格後最大

新莊運動公園地下停車場今上午舉行開工動土典禮，市長侯友宜表示，預計將在111年2月完工、6月啟用，提供636格汽車、14...

汐止拱北殿建廟120年取消遶境 改捐復康巴士幫助身障者

汐止拱北殿仙公廟今年適逢建廟120周年，原定3月要擴大舉辦遶境等慶祝活動，受到新冠肺炎疫情影響取消遶境，並將經費購買一輛...

與黃阿瑪回到1920年 今起免費報名

今年是台北市設市一百周年，台北探索館規畫系列主題活動，每年一度的小志工研習營，以「相遇1920台北市-台北城市古今巡禮」...

北市聯醫 招募防疫青年團

後疫情時代來臨，台北市立聯合醫院今年首度招募「防疫行動關懷服務青年團」，只要是高中職或大專院校應屆畢業生，都可以加入防疫...

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

新北市青年諮詢委員胡庭碩罹患漸凍症，出門必須仰賴電動代步車。他昨凌晨從蘆洲捷運站準備搭公車回家時，竟遭司機以「電動代步車...

公車族氣過站不停 新北申訴案半年189件

新北市最近接連發生公車載客一半突然開走、拒載電動代步車的漸凍患者等事件，新北市交通局統計，最常遭民眾申訴公車案件是「過站...

里長大小聲／永和保順里長林葉成發獎學金 養出籃球國手

新北市永和區保順里長林葉成與妻子葉佩璉，年輕時一起在菜市場擺攤賣服飾，事業有成後連續擔任4屆里長，積極回饋地方。他10年...

北市客家公園將二度追加預算 生活館拆除重建

台北市耗資2億元「台北市客家文化主題公園空間改善案」，去年才追加7500萬元，如今又決定二度追加7200萬元，把園區的生...

三蘆學校延後裝冷氣？新北：照原計畫執行

中央承諾2年內各校全面裝冷氣，三蘆地區數間學校原定下半年裝冷氣，卻傳出新北市府爭取前瞻計畫補助，打算全部暫停安裝，引發家...

里長大小聲／綠地閒置近30年 里長爭建托嬰中心

台北市寸土寸金，中山區復華里內有1處綠地，閒置近30年，里長黃展輝說，現在年輕人不敢生小孩，少子化嚴重，他希望市府能把這...

炎炎夏日 情人瀑布避暑透心涼

炎炎夏日，各地溫度屢創新高，台北市降溫避暑景點正夯。民眾不妨前往陽明山情人瀑布，徜徉負離子洗禮，感受飛瀑水珠噴濺的涼意，...

圓仔妹萌商機 旅遊業盼打造觀光亮點 惜市府無規畫

全台大搶暑假親子旅遊商機，有旅遊業者認為，台北市立動物園的動物明星大貓熊圓圓上月底產下「圓仔妹」，市府應好好行銷「萌」商...

熱門新聞

合歡山變夜市恐毀暗空公園 居民大嘆簡直災難

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

遛小孩好去處 桃園大有梯田生態公園今啟用

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。