二寶仿仔逼真 圓圓溫柔育幼

北市動物園大貓熊寶寶出生至今仍住在保溫箱中，為了讓媽媽「圓圓」習慣身邊有寶寶存在，動物園搬出「仿仔」，不僅會發聲，外部還會抹上寶寶新鮮糞便，讓「圓圓」記得味道。

動物園發言人曹先紹說，「圓圓」已經認定二寶「仿仔」是牠的寶寶，還出現護仔行為，保育員得用「圓圓」最愛的蜂蜜誘惑，才能暫時取出二寶「仿仔」。

7年前，大貓熊「圓仔」出生時也住進保溫箱一段時間，動物園為讓「圓圓」持續分泌乳汁、身心維持在育幼狀態，並且習慣「圓仔」的存在，製作「仿仔」放在「圓圓」身邊。

7年後，二寶「仿仔」也跟著進化，曹先紹笑說，二寶「仿仔」一樣是由大貓熊小布偶改造，裡面放縮小版藍牙喇叭，保育員可透過手機遙控藍牙喇叭，發出寶寶各種聲音，不過，跟7年前圓仔「仿仔」相較，二寶「仿仔」更接近大貓熊寶寶樣貌。

此外，為模擬寶寶體重，保育員會根據寶寶體重變化，放入滅菌的園藝碎石來增重，外部還會抹上寶寶新鮮糞便，讓「圓圓」記得寶寶味道。

曹先紹說，這次在照顧大貓熊寶寶時，多半複製7年前照顧「圓仔」的經驗，甚至同樣做了雞蛋測試，就是將生雞蛋放入二寶「仿仔」內，測試「圓圓」叼仔、抱仔及舔仔力道是否恰當，發現「圓圓」是個溫柔貼心好媽媽，生雞蛋放在二寶「仿仔」內仍完好如初。