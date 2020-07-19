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兒逝申請成為寄養家庭 他轉大愛給更多孩子

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
鄭文吉（右2）4名孩子有3名是智能障礙，他努力工作維持家庭的經濟，雖然小兒子（左２）也曾埋怨與不平，但看著父親任勞任怨，也協助分擔照顧責任。記者王敏旭／攝影
鄭文吉（右2）4名孩子有3名是智能障礙，他努力工作維持家庭的經濟，雖然小兒子（左２）也曾埋怨與不平，但看著父親任勞任怨，也協助分擔照顧責任。記者王敏旭／攝影

今年53歲的楊健民與妻子育有1子，但兒子出生時因腦膜炎導致腦部嚴重受傷，儘管兒子無法開口叫聲爸、媽，夫妻倆仍24小時照顧，3年前兒子離世時，楊健民想收養小孩卻礙於法令無法完成，最後在家扶協助下成為寄養家庭，把對兒子的愛轉移給更多寄養童，楊健民今獲得模範父親的表揚。

新北社會局今舉辦模範父親頒獎典禮，表揚58名模範父親，同時邀請藝人陳凱倫主持，歌手向娃、林靈帶來多首經典老歌。新北市長侯友宜說，感謝模範父親長年對國家、社會、家庭貢獻，是所有的學習的典範。

獲得表揚的楊健民說，兒子3年前因肺部感染治療無效，離世後讓夫妻倆悲慟不已，雖然兒子在世前不會走路、說話，但從表情、肢體語言，知道孩子是快樂的，兒子離開後想收養小孩，但礙於法令卻無法如願。

楊健民說，透過家扶中心協助，2017年申請成為寄養家庭，以前自己孩子無法親口叫爸媽，但現在有很多孩子叫他「爸爸」彌補遺憾，也讓這些失親孩子感受家庭。

另外獲表揚的73歲鄭文吉，4名孩子有2名是中度智能障礙、1名是重度智能障礙，僅有小兒子是正常孩子，鄭文吉努力工作維持家庭的經濟，雖然小兒子也曾埋怨與不平，但看著父親任勞任怨，也協助分擔照顧責任。

鄭文吉也認為，只要願意面對就有希望、有機會解決問題，所以都把握與孩子互動的時間，經常撥空參加家長會與親子活動，同時也耐心教導孩子讀書寫字、做童玩。

楊健民（右）的兒子3年前離世，他在家扶協助下成為寄養家庭，把對兒子的愛轉移給更多寄養童，今更獲得模範父親的表揚。記者王敏旭／攝影
楊健民（右）的兒子3年前離世，他在家扶協助下成為寄養家庭，把對兒子的愛轉移給更多寄養童，今更獲得模範父親的表揚。記者王敏旭／攝影

寄養家庭 收養

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