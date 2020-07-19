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伊斯蘭第2大節慶即將到來 烤肉、椰棗茶免費體驗

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供

穆斯林的小過年即將到來，為讓民眾多認識他國文化，新北市立圖書館中和分館舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動，民眾只要借5本書就能免費參加，新北市立圖書館長王錦華表示，期盼大家透過此次的系列文化體驗活動，讓民眾對伊斯蘭文化有更深入認識。

7月31日為伊斯蘭第二大節慶「忠孝節」（Eid al-Adha），又稱為宰牲節，在伊斯蘭教中，共有2個官方訂定的節日並由全球穆斯林們共同遵守慶祝；一是齋戒月結束後的「開齋節」（Eid al-fitr），另一個就是每年回曆12月第10天開始的忠孝節。

受到新冠肺炎疫情影響，今年開齋節取消活動，然疫情趨緩後，中和分館決定在忠孝節前夕舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動，活動時間從7月至13月底，透過每月一次的互動體驗活動，除盼讓異鄉的穆斯林能感受家鄉節慶氣氛，也讓市民有機會多認識多元文化。

中和分館表示，活動內容包含7月25日「與穆斯林一起歡慶忠孝節」品嚐中東烤肉串、8月29日「穆斯林也愛喝茶」道地中東椰棗茶、9月12日「穆斯林服飾大揭密」試穿體驗、10月31日「中東甜點大比拚」、11月28日「漢娜人體彩繪體驗」、以及12月5日「阿拉伯神秘之香」。

王錦華指出，穆斯林人口占全球人口四分之一以上，各地區伊斯蘭文化各有不同風情，近年隨著台灣移工的需求增加，過去較為陌生的伊斯蘭文化也在台灣逐漸生根，為提供多元文化需求，新北市立圖書館於中和及樹林分館設置「穆斯林祈禱室」，提供祈禱空間及鏡身設備，打造國際友善閱讀環境。

另外，也希望透過難得的伊斯蘭文化體驗活動，讓市民從飲食、穿著、文創藝品等方式，了解穆斯林生活方式，並對其文化有更深入的了解。活動即日起開放報名，民眾只要借5本書即可免費參加，名額有限，相關新動資訊及報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館從7月起至12月止舉辦一系列伊斯蘭文化體驗活動。圖／新北市立圖書館提供

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