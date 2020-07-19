三芝八連溪護岸崩塌 耗資1270萬整建沿岸道路
新北市三芝區八連溪沿岸道路因大雨沖刷，導致多處護岸崩塌，影響周邊農民農耕、運輸農產，且具安全疑慮，雖去年已耗資510萬完成上游段整建，但下游段卻苦無經費施作，經市議員蔡錦賢爭取，新北市各局處與三芝區公所將花費760萬延伸至下游青溪橋，打造600公尺長的道路及200公尺護岸，最快今年底可完工。
蔡錦賢指出，三芝八連溪是民眾觀光休閒的好去處，周邊也有多戶農民進行農耕，左岸道路除了為防汛道路，用於緊急救災、救護，也是當地農產品及機具運輸的主要通道，但在106年大雨沖刷後，多處護岸出現崩塌，十分危險。
蔡錦賢表示，雖去年底已完成上游段整建，但下游段因經費不足，遲遲無法施作道路及護岸，邀集水利局、農業局、工務局、區公所到場會勘後，決議耗資760萬元完成下游工程，未來將有利於河川沿岸定期巡檢，提升區域安全性。
水利局表示，八連溪上游陞顯橋左岸處因防汛搶險、農產品運輸及替代道路需求，去年由新工處、農業局及水利局各出170萬，由三芝區公所施作道路及護岸。今年將繼續延伸至下游青溪橋處，並由農業局、新工處及水利局各出200萬，其餘由區公所自籌。
三芝區長林慶豐說，上游段工程已於去年底完工，總計整建420公尺長道路及100公尺護岸，下游段工程預計9月發包、10月動工，將再打造600公尺道路及200公尺護岸，最快年底可完工。
林慶豐說，完工後，左岸道路可作為北11道路的防汛替代道路，以利緊急救災、救護，附近3個里的農民也能更安全、方便地進出，另將連結八連溪沿岸，給遊客更好的親水步道，提升觀光價值。
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