廢棄自行車充斥街頭 議員批北市府螺絲鬆散

北市街頭常出現廢棄自行車長期占用公共空間，台北市議員郭昭巖指出，民眾向她陳情，廢棄自行車不僅形成停車亂象，也占據停車格，要求北市府加強清理、取締拖吊，並修法推行單車實名制。環保局指出，因目前沒有法令強制納管單車，環保局人員會在車輛上張貼公告，限車主7天內移車，逾期未移車則視為廢棄車輛將其拖吊。

郭昭巖說，廢棄自行車妨礙公共設施使用，住戶和里長多次反映，並透過市容查報及1999 陳情，但仍無人處理，顯見市府單位螺絲鬆散，環保局應該依廢棄物清理法加強清理整頓無主腳踏車，改善市容景觀。

根據警察局統計，北市市單車違規拖吊案件從2015年的4072件，2019年增加到9920 件，然而因大多找不到車主，無法開罰。

郭昭巖說，台大校園近年強制實施「單車實名制」，學生需申請自行車識別證及印有自行車條碼的貼紙，當有人亂停亂放甚至順手牽羊，即可透過條碼或申請資料找到車輛，有效解決校園單車亂象。她要求交通局建議交通部，修訂相關辦法，授權地方政府依交通條件，實施單車實名制。

交通局指出，上個月已發文交通部，建議交通部授權各縣市政府自行評估是否採實名制納管單車，交通部目前仍在蒐集各縣市意見。