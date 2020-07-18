新北再生家具展售中心開賣啦 每月最後周四選購

新北市環保局「再生家具展售中心」昨天首度開賣，展售超過150件百元起跳的二手家具，吸引近百人選購，所得纳入市府「愛心大平台」做公益。環保局表示，展售中心未來每月最後一個周四下午開放展售，也會不定期辦特賣活動，邀市民選購二手家具做愛心。

新北市回收二手家具再利用，去年4月起先在市立圖書館林口、汐止及鶯歌分館合作展售；9月也和耕莘健康管理專校、板橋致理科大合作，開辦開學季「校園二手市集活動」，今年會和板橋亞東技術學院及淡水聖約翰科大合辦。

再生家具展售中心位在新店區安康路二段，展場分座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納共6區，昨天上午10點和下午2點分別辦10款精品二手家具競標，包括原木茶几、三人沙發及具收藏價值的骨董電子琴等。

上午10點的精品家具競標，3件1組的金屬藤椅以400元成交，張姓女子得標後直呼物超所值；接著2張貴妃椅由鄭姓女子以350元得標，她表示最近搬家，二手家具環保又划算，隨後她又加購木椅。

新北清潔隊平時回收以沙發、桌子、櫃子最多。圖／環保局提供

環保局表示，為賦予回收二手家具新生命，促進循環使用，所以在新店設置「再生家具展售中心」，開賣前30分鐘就有民眾到場等候，最受歡迎的是10元特賣區如全新垃圾桶和洗衣籃，馬上被搶購一空。

新北市「再生家具展售中心」每月最後一個周四開放選購。圖／環保局提供

清潔隊平常回收以沙發、桌子、櫃子最多，二手家具以收納櫃最受歡迎，目前環保局存貨超過700件，不堪修繕的家具送焚化廠處理，調整熱值，而每月回收家具約200件，民眾不必擔心斷貨。