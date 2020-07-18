拿三倍券逛士林夜市大撒幣 徐國勇第一攤吃這家

行政院振興三倍券上路，內政部長徐國勇今率隊來士林夜市「大撒幣」，他笑著說，士林是他的老家，沿路走過來很多都是老鄰居。他一抵達福德宮，攤商就熱情送上檸檬愛玉，走入士林夜市，第一攤就吃「炸鮮奶」，笑著回味兒時回憶。

徐國勇說，父母以前就在士林市場擺攤賣魯肉飯和肉羹，「起家厝」也還在，每逢過年過節都會回家報到，領了三倍券，當然要回士林夜市。他說，三倍券加碼優惠比現金多，士林夜市很多攤商都有推優惠，用起來物超所值，民眾年底前一定要記得把三倍券花完，振興國內經濟。

徐國勇也在北市議員鍾佩玲、士林商圈聯合會理事長蘇文山陪同下，走入士林夜市消費，第一攤來到炸鮮奶，老闆不在攤位上，等了一會兒，年輕老闆現身，他見不是熟悉的老闆娘，還問「你媽嘞？」他也說，炸鮮奶是小朋友的愛店，他和老闆娘認識多年，當場掏出一張200元，買了很多串炸鮮奶，後又陸續品嘗肉圓、烤香腸、河粉煎。