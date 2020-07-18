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張雅琴批三倍券「失敗政策」 行政院這樣說

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拿三倍券逛士林夜市大撒幣 徐國勇第一攤吃這家

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院振興三倍券上路，內政部長徐國勇今率隊來士林夜市「大撒幣」。記者趙宥寧／攝影
行政院振興三倍券上路，內政部長徐國勇今率隊來士林夜市「大撒幣」。記者趙宥寧／攝影

行政院振興三倍券上路，內政部長徐國勇今率隊來士林夜市「大撒幣」，他笑著說，士林是他的老家，沿路走過來很多都是老鄰居。他一抵達福德宮，攤商就熱情送上檸檬愛玉，走入士林夜市，第一攤就吃「炸鮮奶」，笑著回味兒時回憶。

徐國勇說，父母以前就在士林市場擺攤賣魯肉飯和肉羹，「起家厝」也還在，每逢過年過節都會回家報到，領了三倍券，當然要回士林夜市。他說，三倍券加碼優惠比現金多，士林夜市很多攤商都有推優惠，用起來物超所值，民眾年底前一定要記得把三倍券花完，振興國內經濟。

徐國勇也在北市議員鍾佩玲、士林商圈聯合會理事長蘇文山陪同下，走入士林夜市消費，第一攤來到炸鮮奶，老闆不在攤位上，等了一會兒，年輕老闆現身，他見不是熟悉的老闆娘，還問「你媽嘞？」他也說，炸鮮奶是小朋友的愛店，他和老闆娘認識多年，當場掏出一張200元，買了很多串炸鮮奶，後又陸續品嘗肉圓、烤香腸、河粉煎。

隨後徐國勇步行到士林慈諴宮參香祈福，他說，從小就在媽祖廟前廣場遊玩，希望媽祖保佑國泰民安。他也拿出三倍券說，要捐出4張面額500元的三倍券作為香油錢，三倍券用途多，還可以拿來當香油錢。

內政部長徐國勇第一攤來到炸鮮奶。記者趙宥寧／攝影
內政部長徐國勇第一攤來到炸鮮奶。記者趙宥寧／攝影
內政部長徐國勇拿著三倍券，到士林夜市消費。記者趙宥寧／攝影
內政部長徐國勇拿著三倍券，到士林夜市消費。記者趙宥寧／攝影
徐國勇步行到士林慈諴宮參香祈福，拜完後，他說自己從小就在媽祖廟前廣場遊玩，盼媽祖保佑國泰民安。記者趙宥寧／攝影
徐國勇步行到士林慈諴宮參香祈福，拜完後，他說自己從小就在媽祖廟前廣場遊玩，盼媽祖保佑國泰民安。記者趙宥寧／攝影

夜市 徐國勇 媽祖

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