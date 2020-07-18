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梁忠道行醫救人 獲選新北模範父親
新北市民梁忠道獲選今年土城區模範父親，他投身偏鄉巡迴醫療不遺餘力，曾任烏來、雙溪、貢寮、淡水等偏鄉衛生所主任，迄今每周固定至雙溪、貢寮提供診療服務，兒女也跟著投入醫療體系濟世救人，市長侯友宜今天下午前往祝賀。
侯友宜今天由社會局長張錦麗、原民局長羅美菁、土城區長陳國欽、市議員林金結、洪佳君及當地里長陪同，向梁忠道祝賀，也致贈電動筋絡按摩槍及蘋果禮盒，邀他參加19日市府表揚模範父親的典禮。
侯友宜聊天時發現，梁忠道是他嘉義高中的學長，也是二哥侯明鋒高醫大的學長。梁忠道是嘉義縣阿里山鄉鄒族子弟，覺得山地物資缺乏，自己必須努力向上才能幫助更多人，憑著毅力與雙親支持考上高雄醫學大學醫學系公費生，成為醫師後投入基層醫療工作。
梁忠道婚後與妻子育有1子1女，子女受到薰陶，女兒選擇成為牙醫師，與他開聯合診所；兒子則與護理師妻子參與長照服務。
梁忠道曾擔任偏鄉衛生所主任，老年病患如果行動不便，他就出診。2000年在土城中央路開設診所，仍不忘偏區醫療資源匱乏，2014年起加入巡迴醫療服務，迄今每周固定至雙溪、貢寮提供診療服務，平日也利用看診空檔為土城弱勢家庭提供醫療協助，也曾協助看守所診療。
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