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新北蘆洲少年福利服務10周年 「學長」返回向社工致意

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
李揚弘（左）感謝社工劉玹羽（右）一路以來的陪伴引導，讓他重返正途。記者施鴻基／攝影
李揚弘（左）感謝社工劉玹羽（右）一路以來的陪伴引導，讓他重返正途。記者施鴻基／攝影

新北市第一家專為少年服務的蘆洲少年福利服務今年滿10周年，陪伴無數的少年走過迷惘的青澀歲月，部分當年受輔導的國中生，如今已經成年，今天以舞蹈、自製蛋糕回到蘆少，向一路陪伴的社工致意，回憶起那段跑給警察追的日子。

20歲的李揚弘說，就讀蘆洲國中時不愛上學，常在校園外遊蕩，被社工劉玹羽盯上，當時只覺得很煩，逼不得已到蘆少參觀，後來他因涉及少年刑事案件進入少年觀護所，法官問他願不願意跟社工去爬山，「為了早點離開觀護所，我只好答應」。

沒想到才隔14天，他又因涉及另一案件再度進去，這次待了半年，原本稱兄道弟的「生死之交」陸續失聯，但劉玹羽還是按月探視，「才知道誰真正關心我」。從此他參加蘆少活動，慢慢學習。

李揚弘說，現在他跟著父親防水、抓漏，「還學不到爸爸抓漏的功夫，但已經會做防水賺錢了」，也有個穩定交往的女友。

社會局長張錦麗、蘆洲區長莊茂坤和天主教善牧基金會副執行長黃采宸等人都到場參加。張錦麗表示，蘆少在歷任主任侯雯琪、高珮熏的帶領下，長期服務蘆洲與三重的少年，輔導個案，期盼社會尊重接納每個孩子，協助少年在困境中看見希望，走出屬於自己的道路。

社工 警察

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