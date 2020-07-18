抓到了！「熊讚」說好不玩水 拿水管狂噴慘濕身

2020台北親水節今天在台北自來水園區熱鬧登場，截至中午時分，已湧入3000名遊客入場玩樂，開幕式中，台北市吉祥物「熊讚」也現身，據在場工作人員透露，「熊讚」因是絨毛材質，原本不打算玩水，但在小朋友瘋狂突擊下，「熊讚」反而抓起水管，跟在場小朋友打成一片。

台北親水節將從即日起持續至8月30日止，每周末都會舉辦親子活動，開幕首日免費入園，預估今日閉園前將可望湧入破萬人次。實際走訪園區，雖頂著豔陽高溫，不少親子仍帶著各式泳具，前往自來水園區泡水遊憩，最熱門的遊憩區「水鄉庭園」滿滿都是人。

台北市長柯文哲未親自現身，由副市長黃珊珊出席開幕式，致詞時她表示，台北市的水質好，一旁的直飲檯，打開水龍頭就可以直接喝，也告訴在場小朋友要「飲水思源」，還不忘調侃身旁的「熊讚」及自來水園區吉祥物「水悟空」，兩隻吉祥物非常熱，國內疫情趨緩，要把握暑假好好玩。

記者會後先是前往直影台合影，突有「黑色病毒王」手持黃水管亂噴，黃珊珊也拿起大水槍，「熊讚」則在旁不斷閃避，與小朋友打成一片，一路玩到一旁的泡水池，「熊讚」被小朋友圍攻，它也不甘示弱，拿起黃水管絕地大反攻，不過他一身的絨毛，也被小朋友噴到全身濕。

活動開幕首日免費入場，台北自來水園區也配合「安心旅遊專案」，7月門票原價80元，民眾上網購票可享銅板價50元，只要「北北基好玩卡官網安心旅遊專區」或「Klook客路」購買電子票劵，現場掃描QR Code快速入園消暑清涼。

2020台北親水節周末活動：

7/25(六)-7/30(四)

國立科學工藝博物館「愛水、樂活逗陣來」。(週一休園)

8/1(六)-8/2(日)

台北市立圖書館行動書車「偷讀時光」在自來水園區大門口。

8/1(六)、8/2(日)，8/8(六)、8/9(日)