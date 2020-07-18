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粉色系遊樂設施在漁人碼頭 拍照玩樂一把抓
新北市農業局推出「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，即日起至8月31日，將淡水漁人碼頭打造成遊樂園，提供民眾免費體驗遊樂設施，除適合全家同遊，也是新的拍照打卡點，為了帶動當地商店街經濟，今日與8月8日提供30名遊客體驗人體娃娃機，名額有限要搶要快。
農業局表示，為讓民眾安心出外遊玩，在淡水漁人碼頭規劃療癒粉色系遊樂設施，即日起開園時間為下午3點至晚上9點，除有可以觀山看海賞夕照的摩天輪，也有適合各年齡層又深受喜愛的旋轉木馬及飛機，加上驚險刺激的搖擺排排坐，讓不同年紀的遊客享盡歡樂。
另外，農業局在今日（18日）與8月8日父親節當日推出「人體娃娃機」，提供前30名遊客免費體驗，活動也將結合漁人碼頭各商家參與，讓爸爸媽媽不僅開心陪孩子們玩樂，並一手掌握吃喝玩樂。
人體娃娃機是讓小朋友在大人的陪同下，化身為爪子進去娃娃機裡面抓氣球，每個氣球裡面都有一個字條，各代表不同的獎項， 30秒的時間看抓到那顆氣球就得什麼獎，一組人只能抓一顆氣球，希望由小朋友自己去抓氣球，親身體驗抓娃娃的樂趣。
農業局表示，排隊時間從下午5點開始，娃娃機玩法會讓民眾先坐在空中椅上，由工作人員操控，在30秒時間內抱到的愛心氣球時，即可獲得獎品。
農業局長李玟表示，漁人碼頭有情人橋、浮動碼頭及遊艇專用碼頭等特色，成為北臺灣知名的景點之一，此次活動將結合漁人碼頭夕陽與海景、港區各商家特色及資源，透過仲夏繽紛樂活動的力量，讓大家認識淡水的美好，因應七夕情人節，將在8月16日、23日邀請在地樂團表演，8月22日有精彩煙火秀，邀請民眾來漁人碼頭享受浪漫夜晚。
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