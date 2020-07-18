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首場青年就業公民審議會議 侯友宜盼降低青年失業率

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。新北市長侯友宜今到現場關心。記者江婉儀／攝影
新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。新北市長侯友宜今到現場關心。記者江婉儀／攝影

新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。新北市長侯友宜今到現場關心，在討論開始前與青年一起進行醒腦互動「畫圖接龍」，勞工局表示，現場青年除分享自身求職、就業經驗以及對政策的想法和建議外，也將對政策建言繪製於海報。

侯友宜今天以自己從警的例子說明，他當初聽親友建議去讀警校，也不確定是否會喜歡警察這個工作，但是後來一做就是一輩子，他說有7成的畢業青年找到的工作都是與自己所念科系不同，他希望大家「先求有、再求好」，在工作過程看看能否培養出興趣、喜歡上這份工作。

根據勞工局統計108年失業人數，在15至24歲失業人數中，全國有11萬8千人，新北市1萬9千人；25至29歲失業人數，全國有9萬4千人，新北市1萬6千人。

侯友宜表示，新北青年失業率從15歲到24歲是11.21%，比全國的失業率4.07%多了3倍，市府要不斷提供更好的資源，包含輔導津貼1.5萬元與職業訓練費用補助2萬元，協助年輕人轉正職與培養斜槓青年的職能，協助快速找到自己的職業方向，有效降低失業率。

參與今日會議的青年小吳認為，在就業期間都會發生對新人的培訓時間不足、工作內容超過負荷、資方缺乏專業分工意識等狀況，應該透過建立完善的培訓制度及公會，藉此強化勞工權益、創造勞資雙贏；今年的應屆畢業生婷婷則認為，在找工作的時候，會因為缺乏職涯探索導致不知該如何找工作，建議市府提供資訊或管道幫助民眾。

勞工局表示，希望透過4場公民審議區域會議，讓青年為自己「發聲」，並藉由青年的創意、集思廣益，使政府對青年的協助更貼近需要。未來各場區域會議結束後，將從每場會議遴選出20位成員組成代表會議，進行更具深度的討論，最後將產出一份意見報告書，作為市府未來施政參考。

除了新店場之外，在8月15日、22日將分別在汐止、三重舉辦區域會議，9月12日將至淡水區舉行，歡迎民眾透過網路報名參加，一起實現公民參與精神。想了解報名管道或更多活動訊息，可上網搜尋「新北勞動雲」、電洽22465066分機1132黃先生，或台北大學社會學系86741111分機67064陳小姐。

新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。記者江婉儀／攝影
新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。記者江婉儀／攝影
參與會議青年分享對於就業各方面主題進行意見表達與討論。記者江婉儀／攝影
參與會議青年分享對於就業各方面主題進行意見表達與討論。記者江婉儀／攝影
參與會議青年分享對於就業各方面主題進行意見表達與討論。記者江婉儀／攝影
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青年 失業 侯友宜

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