新北再生家具展售中心開賣 每月最後一個周四開放選購

新北市環保局「再生家具展售中心」今天首度開賣，展售超過150件百元起跳的二手家具，吸引近百人現場參觀選購，活動將持續到下午4點，拍賣所得將入「愛心大平台」做公益。環保局表示，展售中心未來訂每月最後一個周四下午開放展售，也會不定期辦特賣活動，邀市民選購二手家具做愛心。

新北市回收二手家具再利用，去年4月起先在市立圖書館林口、汐止及鶯歌分館合作實體展售，開放現場試坐，出售逾60件，所得全數納入公益；去年9月也和耕莘健康管理專校、板橋致理科大合作，開辦開學季「校園二手市集活動」，售出76件二手物，今年度會和板橋亞東技術學院及淡水聖約翰科大合辦。

再生家具展售中心位在新店區安康路二段120號地下1樓，展場分座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納共6區，今天上午10點和下午2點分別辦競標活動，由民眾競標10款精品二手家具，包括原木茶几、高級三人沙發及具收藏價值的古董電子琴等。今天上午共拍賣107件物品，收入7480元。

上午10點的精品家具競標，先上場的是3件1組的金屬藤椅，以400元成交，住新店的張姓女子得標後直呼物超所值；接著2張精緻貴妃椅也由住新店鄭姓女子以350元得標，她表示最近搬家，二手家具環保又划算，隨後她又加購木椅。