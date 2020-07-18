快訊

快訊／日本男星三浦春馬輕生 於自宅身亡

港版國安法／不簽一中不給簽證 我駐港單位「堅守到最後」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北再生家具展售中心開賣 每月最後一個周四開放選購

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，未來每月最後一個周四將開放選購。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，未來每月最後一個周四將開放選購。圖／環保局提供

新北市環保局「再生家具展售中心」今天首度開賣，展售超過150件百元起跳的二手家具，吸引近百人現場參觀選購，活動將持續到下午4點，拍賣所得將入「愛心大平台」做公益。環保局表示，展售中心未來訂每月最後一個周四下午開放展售，也會不定期辦特賣活動，邀市民選購二手家具做愛心。

新北市回收二手家具再利用，去年4月起先在市立圖書館林口、汐止及鶯歌分館合作實體展售，開放現場試坐，出售逾60件，所得全數納入公益；去年9月也和耕莘健康管理專校、板橋致理科大合作，開辦開學季「校園二手市集活動」，售出76件二手物，今年度會和板橋亞東技術學院及淡水聖約翰科大合辦。

再生家具展售中心位在新店區安康路二段120號地下1樓，展場分座椅、沙發、床具、桌類、家電及收納共6區，今天上午10點和下午2點分別辦競標活動，由民眾競標10款精品二手家具，包括原木茶几、高級三人沙發及具收藏價值的古董電子琴等。今天上午共拍賣107件物品，收入7480元。

上午10點的精品家具競標，先上場的是3件1組的金屬藤椅，以400元成交，住新店的張姓女子得標後直呼物超所值；接著2張精緻貴妃椅也由住新店鄭姓女子以350元得標，她表示最近搬家，二手家具環保又划算，隨後她又加購木椅。

環保局表示，為賦予回收二手家具新生命，促進循環使用，特別在新店設置「再生家具展售中心」，開賣前30分鐘就有民眾到場等候，最受歡迎的是10元特賣區如全新垃圾桶和洗衣籃，馬上被搶購一空。

新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，得標者都很開心。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，得標者都很開心。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，未來每月最後一個周四將開放選購。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，未來每月最後一個周四將開放選購。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，得標者都很開心。圖／環保局提供
新北市環保局「再生家具展售中心」開賣，得標者都很開心。圖／環保局提供

愛心 淡水

延伸閱讀

台北38.6度、板橋38度！ 午後局部較大雨勢

新北200元發票登錄抽特斯拉 已破4千張發票

新北消防LINE客服 上萬人連線

台北親水節開跑 新北深澳水舞秀到24日

相關新聞

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

內湖區金龍里驚現蟲蟲大軍，在地居民反映，從上周開始，每天都有上百萬隻蟲，會在下午3至6點大爆發，漂白水沒用，殺蟲劑效果也...

新北再生家具展售中心開賣 每月最後一個周四開放選購

新北市環保局「再生家具展售中心」今天首度開賣，展售超過150件百元起跳的二手家具，吸引近百人現場參觀選購，活動將持續到下...

粉色系遊樂設施在漁人碼頭 拍照玩樂一把抓

新北市農業局推出「2020淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂活動」，即日起至8月31日，將淡水漁人碼頭打造成遊樂園，提供民眾免費體驗...

首場青年就業公民審議會議 侯友宜盼降低青年失業率

新北市勞工局今天辦理首場青年就業公民審議區域會議，傾聽青年對就業想像與相關建議。新北市長侯友宜今到現場關心，在討論開始前...

新北200元發票登錄抽特斯拉 已破4千張發票

新北市政府配合振興三倍券，推出「振興168」。其中「200元發票登錄月月抽獎」最大獎特斯拉，目前已登錄超過4千張發票，消...

環南中繼市場促銷 黃珊珊：想辦法推三倍券

台北市環南中繼市場今年2月開始試營運，受疫情影響，延後至7月25日正式開幕，市場處今天先舉辦2折起破盤促銷大拍賣，吸引不...

捷運萬大中和線施工調整動線 建議改走替代道路

捷運萬大中和線CQ860區段標在土城金城路、延吉街口附近開挖地下結構，並做擋土支撐，今天起調整施工圍籬，施工期間保持雙向...

塞車就開路 金山、萬里會像國5開通後的宜蘭？

萬里蟹、中角灣衝浪、泡湯等打響北海岸觀光，近年每到假日，往副總統賴清德故鄉新北市萬里、金山的路就塞爆，日前藍綠立委洪孟楷、賴品妤紛紛找交通部官員開說明會，提出開新路解方。但基隆市議員陳薇仲憂心，塞車就開路，最後金山、萬里只會和國5開通後的宜蘭一樣，引來更多的車，雪隧塞爆論引起地方不少討論。

新北消防LINE客服 上萬人連線

新北市消防局試辦LINE智能客服半年，全市已有上萬人使用，可提供250題以上消防或公安問題資訊，包括心肺復甦術、哈姆立克...

樹林交通方便 智選酒店同時鎖定商務觀光

新北市樹林區將迎來國際品牌「智選假日酒店」，同時鎖定商務客和觀光客。新北市旅館商業同業公會榮譽理事長林忠泰表示，市區土地...

智選假日酒店 落腳樹林火車站

全球第二大跨國酒店英商企業洲際酒店集團（IHG）和士品集團煌麒公司昨天簽約，由新北市長侯友宜見證，將斥資10億元在新北市...

北流演唱會滿載壓力測試 25日免費索票

台北流行音樂中心北基地因疫情影響，延至9月5日開幕，8月22日將先舉辦滿載壓力測試。表演名單也出爐，文化局邀請嘻哈天團頑...

熱門新聞

A1車禍持續攀升 彰化縣上半年66人比去年同期多13人

桃園夜市券啟動 鄭文燦加碼5萬張、延長發放時間

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

影／拿三倍券向農會買米遭拒收 總幹事：一定克服困難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。