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新北200元發票登錄抽特斯拉 已破4千張發票

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市政府配合振興三倍券，推出「振興168」，其中「200元發票登錄月月抽獎」最大獎特斯拉。記者魏翊庭／攝影
新北市政府配合振興三倍券，推出「振興168」，其中「200元發票登錄月月抽獎」最大獎特斯拉。記者魏翊庭／攝影

新北市政府配合振興三倍券，推出「振興168」。其中「200元發票登錄月月抽獎」最大獎特斯拉，目前已登錄超過4千張發票，消費總金額575萬元。另外，夜市、市場限定「三倍券500元換購物券800元」，7月15日中午起登記，限量1萬5千份，截至昨晚遠超乎預期，破4萬7900人登記，經發局長何怡明表示，最快下周公布加碼份數。

新北市5大夜市及38座公有市場推出「三倍券500元換購物券800元」，民眾拿500元三倍券，可換5大夜市及38座公有市場限定的新北800元購物券，共有16張面額50元，以解決不好找零問題，其中300元經費由新北市政府支應。

該政策7月15日中午起，可在新北168活動網站登錄，至7月31日截止，限量1萬5千份，預計8月4日將公布抽籤結果，8月8日開始兌換，使用期限自換購日起至12月31日。不過首日就已經破1萬5千人登記，截至昨晚更有4萬7900人。

新北市長侯友宜日前曾表示，「新北振興168」是工作重點，促進庶民經濟，「1萬5千份有必要再來增加」。何怡明受訪表示，市府正研擬加碼數目，要考量到時實體兑換領券，加多少才有誠意又不至於造成太大負擔。

此外，新北一大亮點「200元發票登錄月月抽獎」，在新北市境內消費，不論是否使用三倍券，每200元以上發票可上網登錄參加抽獎，不限張數，登陸越多抽越多。禮品抽郵政禮金5萬元、iPhone 11、apple watch等千個獎品，8月31日還抽出市價160萬特斯拉Model3，12月31日抽市價330萬特斯拉ModelX。

經發局表示，目前發票登錄註冊會員已破2萬1千人，登錄發票張數4709張，消費總金額575萬5877元。第一天就有6300人註冊，登錄發票305張，消費總金額約44萬元。

經發局表示，發票登錄期間自7月15日至12月30日中午12點止，8月起，每月最後一天抽獎，抽出抽獎前一天中午12點止的發票，每月抽完，發票不再重抽。以第一次抽獎為例，在8月31日抽獎，抽出7月15日中午12點至8月30日中午12點止登錄的發票。

發票 特斯拉

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