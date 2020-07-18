影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

內湖區金龍里驚現蟲蟲大軍，在地居民反映，從上周開始，每天都有上百萬隻蟲，會在下午3至6點大爆發，漂白水沒用，殺蟲劑效果也有限，整家裡外都是蟲，吃飯、睡覺還會有蟲爬上身，生活不堪其擾。金龍里長鄭允強連繫北市公園處、產發局農發科、大地處、動保處、清潔隊，沒想到單位互踢皮球，根本被市府當成「三不管地帶」，憂心是棲地被破壞，才出現30年來不曾有過的蟲蟲危機。

據了解，北市公園處有協助將這些「蟲」送往台中科博館鑑定，比對後發現是「扁緣椿象」，目前仍是若蟲階段。依昆蟲出沒路徑，從金龍路112巷開始蔓延，只要是鄰山側的房子，近期陸續幾乎都有「扁緣椿象」的蹤影，最遠已擴展到450公尺外的翡翠社區，推估是從山坡地爬下來。

對此，記者致電北市山坡地主管機關大地處，官員則表示，當時有跟里長說明，因「扁緣椿象」不是外來種，對人體無害，屬自然生態的一環，且大地處業務「以林業為主，而不是昆蟲系」，需與中央配合，但若里長有需求，會馬上跟林務局林業試驗所約時間現勘，初步了解，那塊地半公有半私有，屆時也會邀地主出席，再依會勘情形，研擬相關對策。

從里內影片看來，居民憂心地說跟本掃不完，還沿著建築物爬上頂樓，路燈桿也爬滿「扁緣椿象」，原以為是螞蟻，仔細看發現不是，用殺蟲劑也殺不完，每天站在門外不到幾分鐘，就會有蟲爬上身，煮飯時還會爬入菜裡，住家前陽台用掃把掃了上千隻，也擔心睡覺回有蟲爬入口鼻，嚴重影響居民生活。

鄭允強表示，起初先向公園處求援，公園處到場後說不是昆蟲專業，評估是農業蟲，於是再連繫產發局農發科，對方卻說蟲是從山坡地爬出，應是大地處管轄，但大地處說沒殺蟲專業，要找動保處，但連繫動保處，卻說不是外來種、且對人體沒危害，因此無法處理，建議找環保局清潔隊，清潔隊到場要噴藥，還反問「要用什麼藥」？

鄭允強痛批，台北市居然出現三不管地帶，各單位僅公園處、清潔隊有協助想辦法，有單位還說「等好發期過了就沒事」，但蟲隻每天都出沒，範圍越來越大，嚴重影響到周邊里民生活，憂心是棲地出問題，包含人為工程、外來種入侵，讓「扁緣椿象」原生存條件變異，才導致今年蟲蟲大爆發，必須要有單位出面協助，才能治標又治本，取得環境平衡。

對於椿象大軍，台北市立動物園昆蟲館長唐欣潔表示，「扁緣椿象」會取食葛藤 穗花木藍等豆科植物，推估是山區食物不夠，居民家中或附近可能有這類食物，昆蟲才會到處爬。