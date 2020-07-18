環南中繼市場促銷 黃珊珊：想辦法推三倍券

台北市環南中繼市場今年2月開始試營運，受疫情影響，延後至7月25日正式開幕，市場處今天先舉辦2折起破盤促銷大拍賣，吸引不少婆媽們搶購。之前傳出攤商抱怨市場冷氣不冷、無法使用三倍券，台北市副市長黃珊珊上午受邀參加活動，承諾會設法改善。

針對冷氣問題，攤商表示，冷熱個人感受不同，部分區塊冷氣的確不冷，若加上體力勞動，就會感覺冷氣不夠。對此，環南綜合市場自治會長陳正宗指出，若有地方冷氣不冷，會加裝直立式冷氣，電風扇也已經加裝。至於其他相關 設施改善，「都有80分了」。

黃珊珊說，當時中繼市場沒有設計門簾，採用電動門，冷氣易外洩，而且沒想到裡面會放這麼多的冷藏櫃，熱源比較多 ，冷氣會再改善，至於之前的漏水、地板打滑，都已經改善完成，缺失都在不斷改進中。

至於無法使用三倍券，黃珊珊說，攤商沒有統一編號，怕收了無法兌換。現在中央的作法是交由自治會兌換，但環南中繼市場和傳統市場不一樣，有1300多攤，自治會沒有更大的量能來處理，現在正在想其他方法，收三倍券還可以 兌換。目前市府也有促銷活動配合，民眾去菜市場、夜市消費，沒有發票，但有QR Code，仍可以參加電動機車抽獎。

市場處表示，環南市場7月25日舉辦開幕活動，早上7點推出超值振興福袋，限量1000份，每份200元，福袋內容包含了市場內的生鮮商品及不鏽鋼碗筷組，市價超過600元，買福袋還有機會抽中電動機車、小家電、閹雞等上百份獎項。