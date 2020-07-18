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捷運萬大中和線施工調整動線 建議改走替代道路

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市土城往返新店及國道三號的替代路線。圖／捷運局提供
新北市土城往返新店及國道三號的替代路線。圖／捷運局提供

捷運萬大中和線CQ860區段標在土城金城路、延吉街口附近開挖地下結構，並做擋土支撐，今天起調整施工圍籬，施工期間保持雙向各2車道，但限時速30公里，動線略有調整，行經當地駕駛人須配合減速慢行，依指引標誌及交通指揮通行。

捷運工程局建議行經連城路往返土城、中和、永和、新店及華中橋的民眾，改道和城路及莒光路。

往華中橋建議走延壽路、莒光路、中山路、橋和路、福祥路、福美路、景平路；往中正橋建議在橋和路轉環河西路前往。往中和建議走延吉街、和城路、中正路589巷、中正路、圓通路、南山路，接上中和路；往永和在延壽路右轉莒光路，再接中山路。

往新店則走延吉街、和城路、錦和路、中正路、復興路上國道3號。

新北市土城往返華中橋或中正橋的替代路線。圖／捷運局提供
新北市土城往返華中橋或中正橋的替代路線。圖／捷運局提供
新北市土城往返雙和的替代路線。圖／捷運局提供
新北市土城往返雙和的替代路線。圖／捷運局提供

捷運 國道 車道

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