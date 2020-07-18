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北市府昨發照 大巨蛋最快下月復工

聯合報 / 記者楊正海／台北報導

停工五年的大巨蛋，台北市政府日前簽准建照變更後，昨天核發大巨蛋第三次變更設計建照。遠雄發言人楊舜欽表示，將在最快時間申請復工許可，同時準備人、機、物料，許可核准後，依照工項工進依序進場施作，最快八月底復工進場施作。

北市府針對大巨蛋都市防災層面完成都審、環差審查、防火避難性能評定及法治相關流程，市府昨核發第三次變更設計建照。

黃珊珊：不會讓大巨蛋成台北市核四廠

由於大巨蛋安全梯防火區劃不符建築技術規則九十七條規定，外界仍有疑慮。北市府副市長黃珊珊指出，發照只是開始，會依公安標準做最嚴格把關，市府不會讓大巨蛋成為台北市的核四廠，會讓它安全運轉。

依規定，安全梯應該要有一小時防火區劃，大巨蛋現在有五座樓梯，遠雄認為是一般樓梯，北市建管處認為是安全梯，黃珊珊強調，會要求遠雄加裝防火區劃後，才會核發使用執照。

市府都發局長黃景茂也指出，大巨蛋因受到關注，在建照中附註竣工拿到使照前，要完成防火區劃，這比一般建築還嚴格，一般都是發照後做抽查。

另外，大巨蛋若臨時要開演唱會，都發局指會嚴加把關，須依規定辦理大型群聚活動申請，且遠雄應先通案送經台建中心性能設計審查通過，驗證確保逃生避難安全。

黃珊珊說，市府昨天開始啟動超額分潤重新計算，根據投資成本和將來的營運，計算超額的標準，遠雄會修正投資計畫書送到市府，市府也會委託專家，找遠雄目前提出的成本和將來合理的利潤，算出超額，把權利金還給市府，市府會做到公開透明。

議員批柯：趁提名監委之亂核發建照

台北市議員簡舒培批評大巨蛋安全問題還沒有解決，市長柯文哲昨天趁提名監委之亂，核發大巨蛋建照，獨厚遠雄大巨蛋，柯正立下最差的歷史紀錄。

大巨蛋 北市 黃珊珊 簡舒培 柯文哲

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