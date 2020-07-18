新聞眼／打蛋5年多 還會不會有爛尾

爭議五年多的大巨蛋，總算要復工了。台北市長柯文哲揮別爛尾樓，快馬加鞭處理大巨蛋，被認為劍指二○二四總統大位，但這些年來，大巨蛋改變了什麼？且建照變更後，仍有防火區劃未完成、容留人數可再議，仍待與遠雄重新議約等，更別提將來恐面臨龐大賠償，不免讓外界擔心，大巨蛋會不會還有爛尾繼續拖下去。

柯團隊面對大巨蛋，從轟轟烈烈的「五大弊案」開始喊起，上演「痛打財團」的個人秀，還曾放話拆蛋、解約，如今大巨蛋將復工，但打蛋的柯文哲已昨是今非。

二○一五年市府以大巨蛋未按圖施工為由，五月廿日勒令遠雄停工，工程停擺五年多。今年六月廿二日第三次設計變更通過後，市長柯文哲親自上陣，率領市府團針對停工、復工狀況、都審結果、消防安全，以及交通疏導等各項議題，大陣仗向市民說明，但在仍未符合建築技術規則九十七、一二七條的情況下，就同意遠雄復工，仍難解外界質疑。

回溯五年多來，當初喊得震天價響的「五大弊案」，柯市府抓不出遠雄貪婪罪證，弊案到頭來不過是虎頭蛇尾一場。柯市府最引以為傲的一切公開透明，儘管直播審查過程，卻難掩密室「喬蛋」的疑雲，且被議員酸像登革熱疫情，每年都要爆一次。

大巨蛋復工後，未來北市府與遠雄仍要針對監察院所指出的卅九項缺失，以及營運權利金等兩部分議約，雖然柯市府口口聲聲強調，沒完成議約，不會給予使用執照，但能否貫徹仍待檢驗。

大巨蛋工程雖已看到曙光，但五年來工程延宕，未來恐面臨龐大的賠償金額，不但是柯文哲布局二○二四大選的弱點，恐怕也是未來台北市長要解決的問題。