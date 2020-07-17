新北環保局「永續未來學院」本月20日開放學生報名

新北市政府針對城市永續發展提出十年藍圖「2030願景」，預定8月25至27日在淡水辦首屆「新北永續未來學院」3天2夜互動式營隊，設籍或就讀新北市的高中職至大二學生都可參加。請學員提案「2030新北永續願景」，本月20日在https://www.epd.ntpc.gov.tw/Article?catID=1965開放報名，食宿免費。

營隊將邀請立委洪申翰、氣候與能源政策學者林子倫、新世代NGO「綠學院」創辦人楊雅雲、技嘉科技永續發展辦公室處長朱福政等人分享看法。參訪行程請「海湧工作室」帶學員赴白沙灣淨灘，赴國際里山倡議夥伴關係網絡執行委員會青睞的「三芝共榮社區」，走訪「八里垃圾焚化廠」，學員將在夕陽餘暉中搭乘淡海輕軌幾米主題列車，欣賞青春山海線風光。

活動最後一天則由學員分組討論，提出「2030新北永續願景」，由學者評審並頒獎，授與「新北永續青年大使」。