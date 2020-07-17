新北消防局LINE智能客服試辦半年 提供救難求生資訊

新北市消防局試辦LINE智能客服半年，全市已有上萬人使用，可提供250題以上消防或公安相關問題，包括心肺復甦術、哈姆立克急救法、火場如何逃生等，未來颱風季也將提供停班停課、水門開關等實用資訊。但目前因為有實名的問題，無法用來報案。

新北市政府消防局打造LINE智能客服及第2版「新北市民防災手冊」，今天辦「點Line防災，新北罩你」發表會，由市長侯友宜主持，為市民示範如何透過智能客服取得正確防災資訊。

火場該如何逃生，心肺復甦術、哈姆立克急救法該如何使用？即使受過訓練，只要不常使用，依然難以好好運用。但透過LINE智能客服，就可以快速學到相關步驟，現學現賣、發揮作用。

消防局表示，目前LINE客服智能提供12篇、250題以上的解答，半年來以申辦各項業務如住宅火災警報器居多，日後也將提供活動訊息。

「目前智能客服無法報案」，消防局消防宣導科長曾天柔說，報案有實名問題，擔心極少部分民眾惡作劇，所以不開放報案功能，以服務為主。以往民眾對許多消防問題都會上網查或找友人詢問，得到的答案似是而非，未必正確，但透過智能客服詢問，就能獲得正確答案，不會有錯誤內容。