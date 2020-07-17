北市夜間動物園登場 首推實境解謎

中央社 / 台北17日電

台北市立動物園以往只在7與8月週六夜間延長開放至9時，今年從7月18日起至8月29日的週六，包括主題週週不同的舞台活動和首次推出的逆時營救實境解謎，歡迎體驗。

動物園表示，動物園夏季專屬的夜間盛會「動物夏夏叫」，今年以「地球我罩你Forever」為主題，首次推出線上闖關 ，及「逆時營救」實境解謎活動，歡迎揪團挑戰，享受動物園的夜晚。

首次在動物園推出的「逆時營救」實境解謎活動，參與者各個都是山難救援隊的成員，看誰能在最短的時間內找到等待救援的野外調查家，每週只有14組名額。

動物園表示，首場動物夏夏叫夜間開放活動，首場邀請到金門傳統文化蜈蚣座，還有歐亞水獺野外研究專家在動物聊天室單元分享研究點滴並為大家解惑。

線上闖關活動則從晚間5時至8時，只要帶著行動載具，就可以在園區內闖關，完成指定任務可獲得精美小禮物。

「動物夏夏叫」活動期間園區部分場館將延長開放至晚間9時，包括大貓熊館（至晚間6時10分）、兩棲爬蟲動物館、教育中心、昆蟲館、台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館等。

動物園 無尾熊 金門

延伸閱讀

享受夏夜風情 北市動物園明起夜間開放

北市今恐再出現38度高溫 環保局出動灑水車降溫

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

北市民權大橋下火警 存放鋰電池貨櫃狂燒1小時

相關新聞

經濟解析／大巨蛋復工 柯P拆解未來參選總統大位的炸彈

遭市府強制停工長達五年三個月的台北大巨蛋，幾經波哲，今（17）日終於審查通過變更設計，取得建照得以申請復工，多年來各界對...

大巨蛋建照變更核發 簡舒培批：趁監委提名之亂發照

大巨蛋建照變更今核發，台北市議員簡舒培批評，市長柯文哲趁監委提名之時，趁亂發大巨蛋建照，安全問題沒有解決，柯文哲正在立下...

商圈找網紅拚三倍券促銷 學者：這2要素是成功關鍵

行政院推出振興三倍券，各大商圈、夜市卯足全力搶攻商機，不僅推出促銷方案，也有人找來網紅搶曝光，不僅在臉書大開「吃播」，還...

淡海輕軌也搶三倍券 推出超值陸海空聯票

為響應三倍振興券上路，新北捷運公司於明(18)日起推出非常超值的200元「陸海空聯票」，票券包含輕軌的單日無限次數搭乘一日券、漁人碼頭的情人塔單人券，以及漁人碼頭直達淡水老街的客船單程票，原價310元，折價三分之一，希望讓民眾搭輕軌體驗淡水。

汐止草濫溪變臭水溝 民怨廢水排入引惡臭

新北市汐止區草濫溪，在位於環河里內部分，這幾年一直不斷有廢水排入，造成原本清澈的溪流，現在只剩下黑色混淆的臭水溝，民眾抱怨會看到紅色、黃色等顏色的廢水排入，臭氣沖天，新北市議員張錦豪也要求市府進行專案檢視，找出偷排廢水的源頭。

汐止社后橋老化龜裂 地方盼檢測保安全

新北市汐止區中興路上的社后橋，每天車流量很大，四十多年的橋，發現橋頭接縫處，有水泥老化剝落的情況，接近伸縮縫處還長出小樹，撐出裂縫，讓新北市議員白珮茹今(17)日也請相關單位，先將伸縮縫進行補強，並且做進一步的安全檢測。

嚴查機車改裝排氣管 汐止警3小時通報63件

今年7、8兩月為新北市機車安全月，各級學校放暑假，部分青少年常有集體出遊、騎快車、將車輛進行改裝炫酷，甚至改裝排氣管製造噪音，汐止警分局在三小時勤務中，共計取締無照、改裝及其他違規30件，改裝排氣管通報環保局達63件，維護居民安全與居住安寧。

公、私防災好夥伴 林口公所簽合作備忘錄

防災視同作戰，仰賴數位設備提升戰力，林口區公所與長欣國際企業股份公司簽訂企業防災合作備忘錄，借重該公司數位事務設備專業，未來在重大災害發生時，可提升林口區災害應變中心和前進指揮所資訊傳遞效率。

新北市民防災手冊推出智能客服 推LINE＠防災升級2.0版

新北市市民防災手冊由消防局主導升級為2.0版，今天以「點LINE防災，新北罩你」為主題舉行發表會，由市長侯友宜示範如何快...

新聞局主持群也想抽！振興168方案 到新北消費抽特斯拉

振興三倍券前天發放，新北市鼓勵在地消費衝買氣，推出「新北振興168」方案，其中最受矚目的是最大獎特斯拉電動汽車，新聞局主...

大巨蛋將復工 黃珊珊：不會讓大巨蛋成台北市的核四廠

台北市政府今核發大巨蛋第3次變更設計建照，但有關97條安全梯區畫，外界仍有疑慮。副市長黃珊珊指出，發照只是開始，會依公安...

整編「之號」及「臨」字號門牌 新北總計要換15.4萬面

新北市從今年4月起全面整編「之號」及「臨」字號門牌，目前各戶所所皆已送達住戶說帖，並排定日期主動下里免費換發戶口名簿及房...

熱門新聞

200元三倍券秒變400元 桃園夜市券兌換今晚開跑

歷經5年停工！北市今天將核發新建照 大巨蛋正式復工

深澳漁港光雕水舞秀夜夜震撼到24日 很多基隆人相揪看

暑期上清境合歡山注意了 埔霧公路人止關路段有管制

周幼偉表現優秀為何被調走？警政署副署長給「14字箴言」

洲際集團旗下智選假日酒店 斥資10億落腳樹林後火車站

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。