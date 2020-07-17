北市夜間動物園登場 首推實境解謎

台北市立動物園以往只在7與8月週六夜間延長開放至9時，今年從7月18日起至8月29日的週六，包括主題週週不同的舞台活動和首次推出的逆時營救實境解謎，歡迎體驗。

動物園表示，動物園夏季專屬的夜間盛會「動物夏夏叫」，今年以「地球我罩你Forever」為主題，首次推出線上闖關 ，及「逆時營救」實境解謎活動，歡迎揪團挑戰，享受動物園的夜晚。

首次在動物園推出的「逆時營救」實境解謎活動，參與者各個都是山難救援隊的成員，看誰能在最短的時間內找到等待救援的野外調查家，每週只有14組名額。

動物園表示，首場動物夏夏叫夜間開放活動，首場邀請到金門傳統文化蜈蚣座，還有歐亞水獺野外研究專家在動物聊天室單元分享研究點滴並為大家解惑。

線上闖關活動則從晚間5時至8時，只要帶著行動載具，就可以在園區內闖關，完成指定任務可獲得精美小禮物。

「動物夏夏叫」活動期間園區部分場館將延長開放至晚間9時，包括大貓熊館（至晚間6時10分）、兩棲爬蟲動物館、教育中心、昆蟲館、台灣動物區、兒童動物區、無尾熊館等。