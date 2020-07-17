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公、私防災好夥伴 林口公所簽合作備忘錄

觀天下 / 記者胡宇軒／林口報導
林口區公所與長欣國際企業股份公司簽訂企業防災合作備忘錄，借重該公司數位事務設備專業。 圖／永佳樂有線電視提供
林口區公所與長欣國際企業股份公司簽訂企業防災合作備忘錄，借重該公司數位事務設備專業。 圖／永佳樂有線電視提供

防災視同作戰，仰賴數位設備提升戰力，林口區公所與長欣國際企業股份公司簽訂企業防災合作備忘錄，借重該公司數位事務設備專業，未來在重大災害發生時，可提升林口區災害應變中心和前進指揮所資訊傳遞效率。

簽署儀式由林口區長藍品畯、長欣國際企業股份有限公司主任蔡俊隆代表簽署，新北市政府消防局技正何謹余、里長及地方人士在場見證。

長欣國際企簽署代表蔡俊隆表示，長欣國際企業股份有限公司成立於民國85年，長期在林口深耕經營，也積極拓展公司版圖，目前在大台北地區、高雄與日本皆有分社，乃是深耕本土，立足國際之優質企業。一直秉持誠信、負責、積極、創新的經營理念，協助客戶建立完善的辦公數位化設備提升整體效率。今年更響應新北市政府企業防災號召，與林口區公所簽訂防災合作備忘錄，重大災害發生時公司維持持續運作外，也藉由公司專業資源協助救災盡企業責任。

林口區長藍品畯指出，重大災害發生時，現有救災資源可能不足，指揮、管制、通信、情報傳遞效率極為重要，此次雙方簽署合作備忘錄後，未來雙方合作可朝如何強化備援應變中心和前進指揮所通信效率努力。

長欣國際企業股份有限公司重視防災措施，由自身出發擴及在地社區，是企業實現社會責任最好的典範，區公所與企業建立合作夥伴關係，災前預先演練防範，災時能自助互助共助減少損害，未來將持續鼓勵在地企業加入防災工作行列，並期盼有更多企業共同參與，打造林口成為安居、安全、安心的三安居住環境。

林口

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