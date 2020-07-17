嚴查機車改裝排氣管 汐止警3小時通報63件

今年7、8兩月為新北市機車安全月，各級學校放暑假，部分青少年常有集體出遊、騎快車、將車輛進行改裝炫酷，甚至改裝排氣管製造噪音，汐止警分局在3小時勤務中，共計取締無照、改裝及其他違規30件，改裝排氣管通報環保局達63件，維護居民安全與居住安寧。

汐止警分局表示，改裝排氣管所製造之噪音，已為主要民怨之一，另未成年無照駕駛及危險駕車等行為危害自己也影響他人安全，於暑假開始之際，即進行強力取締任務，於7月14日深夜結合基隆監理站實施警監聯合稽查，並配合執行全區擴大臨檢，強化地區治安，同步於本區六處重要道路實施路檢，三小時勤務中共計取締無照、改裝及其他違規共30件，改裝排氣管通報環保局達63件。

汐止警分局指出，為落實機車安全月，維護青少年安全，暑假期間的執法重點如下：1.與機車事故有關之闖紅燈、超速、酒駕、轉彎不依規定、機車行駛禁行機車道等違規行為。2.危險駕車。3.未成年無照駕駛，除依法開單舉發，並代保管車輛，通知車主領回，另如車主知悉並允許未成年無照駕駛，將一併舉發。4.改裝排氣管製造噪音，稽查通報環保局依法裁罰。5.其他非法改裝如未依規定改裝LED頭燈、拆除傳動軸蓋、變換各式車燈顏色、變更車身顏色、排氣管未裝設防燙裝置等。

汐止警分局再次提醒年輕朋友，暑假期間要注意行車安全，人生沒有彩排、無法重來，執法只是手段，安全才是目的。