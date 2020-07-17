汐止社后橋老化龜裂 地方盼檢測保安全

新北市汐止區中興路上的社后橋，每天車流量很大，四十多年的橋，發現橋頭接縫處，有水泥老化剝落的情況，接近伸縮縫處還長出小樹，撐出裂縫，讓新北市議員白珮茹今(17)日也請相關單位，先將伸縮縫進行補強，並且做進一步的安全檢測。

汐止社后地區一帶居住人口多，每天走中興路的人車不少，只是社后橋時間一久不止橋上容易掉漆斑駁，橋中間靠近伸縮縫的橋墩也出現不規則的裂縫，甚至整塊水泥掉落，因為之前有南方澳斷橋事件，再看著橋上長出小樹，不斷撐出裂縫，讓地方擔心安全結構問題。

中興里長蔡振國說，因為，社后橋從民國67年完工到現在已經40多年，很擔心安全結構，我認為橋上裂縫這麼大是因為樹根的問題，時間一久樹越來越大，可能會撐破，社后橋每天這麼多人車在走，真的很擔心，所以，希望相關單位改善，還有橋也要檢測，看那裡有問題可以儘快補強。

市議員白珮茹表示，今天來看社后橋有部分的龜裂，主要是伸縮縫的問題，所以請市府養工處橋隧科針對社后橋的結構做一個檢測，因為，縫縮縫越來越大而且不對襯，因為里長很擔心，而且這也是社后地區主要聯外道路非常重要的橋樑之一，所以，近期內會請市府就整個橋樑的安全及伸縮縫進行補強修復工程。