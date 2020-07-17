汐止草濫溪變臭水溝 民怨廢水排入引惡臭

新北市汐止區草濫溪，在位於環河里內部分，這幾年一直不斷有廢水排入，造成原本清澈的溪流，現在只剩下黑色混淆的臭水溝，民眾抱怨會看到紅色、黃色等顏色的廢水排入，臭氣沖天，新北市議員張錦豪也要求市府進行專案檢視，找出偷排廢水的源頭。

汐止福德一路416巷不時飄散惡臭味，主要是因為巷底就是草濫溪，現在溪床被雜草佔據、水都已經變黑，原本應該水流清澈、有魚群的草濫溪，居民說，八、九年前剛搬來還可以看到很多魚，現在連臭水溝還不如，每天忍受惡臭，真的受不了，而且情況越來越嚴重，不時可以看到很多顏色的廢水排入，常常看到不同顏色的水，有紅色、藍色、黃色什麼顏色都有。

市議員張錦豪指出，草濫溪嚴重污染歸究於這附近很多工廠以外，是不是請市府經發局、環保局一起進行專案的檢視，有些工廠可能沒把設施做好就把污水排放出來，或是一些家庭用水也沒有納管，這都要做重新檢視。

新北市政府環保局科長許嘉琦表示，會全部做一個清查，希望藉由專案的方式，把疑似的污染源找出來，請他們做相關污染防治的設備，我們也會去確認設備的效能好不好，這是列管工廠的部分，至於非列管的部分我們會跟經發局合作，藉由他們提供的資料，我們來確認這些有用水的行業別，他們做相關處理的部分，是不是有符合範圍水標準的部分再來排放。

張錦豪說，會勘後請市府針對列管跟非列管進行排放污水的輔導以外，針對現況沒有經過設施就把污水排放出來的部分，我們請環保局的稽查人員盡速展開調查，看看是否有非常嚴重的狀況，立即要求改善及開罰，把乾淨河川還給地方。