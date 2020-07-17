淡海輕軌也搶三倍券 推出超值陸海空聯票

為響應三倍振興券上路，新北捷運公司於明(18)日起推出非常超值的200元「陸海空聯票」，票券包含輕軌的單日無限次數搭乘一日券、漁人碼頭的情人塔單人券，以及漁人碼頭直達淡水老街的客船單程票，原價310元，折價三分之一，希望讓民眾搭輕軌體驗淡水。

淡海輕軌為了配合國旅大爆發，以三倍券最小面額200元，就可一次體驗淡海新市鎮、漁人碼頭與淡水老街三種不同地區的旅遊特色，同時位於淡海輕軌紅樹林站的「漫遊淡海」商品館於每周六、日也配合三倍券推出多款200元、500元福袋供遊客搭配選購。

新北捷運公司副總詹烱潁表示，為了振興疫後旅遊，希望吸引觀光客前來淡水，同時搭乘淡海輕軌提升運量，陸海空聯票，只要200元即可入手，民眾持三倍券至淡海輕軌V01紅樹林站售票窗口購買，同時也歡迎旅客持三倍券購買淡海輕軌單程票、一日券，但配合政府使用規範，民眾持三倍券購買的車票，不予辦理退票作業，也請民眾多加注意。