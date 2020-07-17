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商圈找網紅拚三倍券促銷 學者：這2要素是成功關鍵

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
台北市永康商圈除了自推銷費券，還找來網紅開直播，走訪永康商圈特色名店，為商圈促銷。記者趙宥寧／攝影
台北市永康商圈除了自推銷費券，還找來網紅開直播，走訪永康商圈特色名店，為商圈促銷。記者趙宥寧／攝影

行政院推出振興三倍券，各大商圈、夜市卯足全力搶攻商機，不僅推出促銷方案，也有人找來網紅搶曝光，不僅在臉書大開「吃播」，還有「專文推薦」。文化大學廣告系教授鈕則勳認為，業者若要搶商機，關鍵仍在於商圈的特殊性與促銷力道，網紅行銷只是錦上添花。

台北市永康商圈7成客源來自國際，面對疫情衝擊，國際客收入直接歸零，商圈推出公益消費券，配合三倍券再推85折價券及抽獎活動，今早更找來Xs迷你甜心—(女尹)米兒、簡曉育—Vicni、又又—黃鈺文及Hani—軒穎等4位網紅開直播，走訪永康商圈特色名店，為商圈促銷。

艋舺夜市商圈也攜手智慧餐飲科技新創iCHEF，讓外送服務訂單速度加快，也加碼由Influenxio 圈圈科技提供「微網紅推廣文章9篇」，艋舺夜市商圈發展促進會長陳姿卉說，先前疫情整條商圈都沒人，可以從街口看到街尾，疫情趨緩後，人潮有回來3成，現在透過外送、三倍券誘因，商機可望再增加。

各大商圈推促銷、拚行銷，鈕則勳表示，三倍券人人都有，餅已經做出來，業者勢必會搶這波「必花財」，比如花多少就送多少，或是推套裝，時下的網紅行銷，也是促銷的配套。

鈕則勳認為，大家都在談促銷，沒有推陳出新、別出心裁，促銷就會被淹沒，若用網紅搭配操作，比較容易在社群上有大聲量討論跟曝光，藉由網紅，讓消費者看到促銷方案。

但商圈性質不同，開發客群也不同，比如永康商圈過去都是國際客，或是中高階層消費者，西門商圈國際客、年輕客都有，網紅找誰也相當關鍵。鈕則勳坦言，商圈找網紅，若沒有公關公司、行銷傳播公司協助，確實可能不知道要找誰，未必能切中行銷策略，但鈕則勳認為，找網紅仍只是錦上添花，實際上仍要看商圈促銷跟特色是什麼。

鈕則勳說明，比如永康商圈過去消費單價高，現在若打折，對消費者就有吸引力，若再加上網紅促銷，拉力就會更強；若像西門商圈，平常有許多街頭藝人，也可結合街頭藝人共同推動商圈發展，鈕則勳強調，網紅只是行銷策略上的元素，商圈若要搶搭三倍券經濟，必須要強化賣點跟區隔性。

網紅 永康商圈 疫情

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