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新聞局主持群也想抽！振興168方案 到新北消費抽特斯拉

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市新聞局主持群鼓勵大家到新北消費抽特斯拉。圖／新聞局提供
新北市新聞局主持群鼓勵大家到新北消費抽特斯拉。圖／新聞局提供

振興三倍券前天發放，新北市鼓勵在地消費衝買氣，推出「新北振興168」方案，其中最受矚目的是最大獎特斯拉電動汽車，新聞局主持群替代役男藝人陳奕、副發言人戴湘儀、直播主持人蔡畹鎣、王子禾和新聞局長蔣志薇合拍宣傳照，拍攝時都說「大獎是我的」，將在「我的新北市」及市長侯友宜市長粉專發布。

即日起至8月31日止，在新北市店家消費並取得統一發票，單張發票消費金額滿200元有1次抽獎資格，累積無上限；12月30日前，在新北市境內消費滿3千元登錄發票有機會抽到第2輛特斯拉Model X ，市價超過330萬元，一人一次。

陳奕與戴湘儀代表小資男女，甜蜜站在特斯拉前擺拍，強調人人都有機會抽中市價超過160萬元的特斯拉；王子禾霸氣地靠著特斯拉，宣示新北三倍券頭獎獎項。蔣志薇笑著說，她已經請示過，抽獎公正公開，如果她抽中不必捐出，將努力在新北市消費。

今年24歲的蔡畹鎣扮演大學生，她表示，「新北振興168」方案有隱藏版專屬學生好禮，全國學生在新北市累積消費登錄達3千元，除可參加「月月抽獎」，還有學生專屬加碼抽iPhone 11、AirPods及iPad等。搭檔王子禾聽完馬上說「你已經畢業了，就別肖想了」，遭蔡畹鎣狠狠一瞪。

蔣志薇表示，主持群先後拍攝黃石中繼市場開箱及雙溪夏日特別企畫，都獲好評，如今再度推出「新北振興168」，將詳細介紹系列優惠活動，希望將錢潮帶回新北市，4名主持人代表不同消費族群。

替代役役男陳奕（右）和市府副發言人戴湘儀（左）代表小資男女也有機會抽中特斯拉。圖／新聞局提供
替代役役男陳奕（右）和市府副發言人戴湘儀（左）代表小資男女也有機會抽中特斯拉。圖／新聞局提供

特斯拉 統一發票 振興券

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