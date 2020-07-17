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新北市客家文化園區15周年 兒童劇、闖關、DIY活動都有

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市客家文化園區即將滿15周年，將邀請海波兒童劇團，帶來最知名的奶油獅與好朋友兒童劇。圖／新北市客家局提供
新北市客家文化園區即將滿15周年，將邀請海波兒童劇團，帶來最知名的奶油獅與好朋友兒童劇。圖／新北市客家局提供

新北市客家文化園區即將滿15周年，新北市客家局從8月1日至8日規劃系列活動，以創新互動科技體驗與親子同樂為主題，包含親子兒童劇、互動音樂會，還有廣受小朋友喜愛的YOYO家族唱跳秀，適合家長帶著小朋友放電玩耍。

客家局表示，活動期間將舉辦各種多元活動，包含以超人氣授權卡通明星聞名的海波兒童劇團，將在8月2日帶來最知名的奶油獅與好朋友兒童劇；另外在8月8日有廣受小朋友喜愛的YOYO家族唱跳秀，可以看到西瓜哥哥和月亮姐姐，兩場親子表演都在下午2點登場，家長若想帶孩子前來，建議提前排隊入場。

在活動期間，天天都有小朋友超愛的DIY活動，藍染、絹印、雪花泥黏貼畫、不織布手提袋和雷射轉印作畫等，提供民眾多元選擇，歡迎5人以上組隊報名參加，參賽即送精美餐具組，每場次前三名隊伍還可獲2000元超商禮券，DIY及闖關活動報名方式皆為網路報名https://reurl.cc/AqvZ4K。

另外，此次新推出客家童玩樂VR互動體驗，從8月1日開始免費體驗，民眾可在客家美食遊戲中一窺義民祭挑擔奉飯習俗，來客家文化園區還可看到過往15年間曾展出的16位藝術家作品，包含油畫、攝影、紙藝、漆畫、水彩、皮雕、陶版畫、纏花以及藍染等，呈現跨世代跨領域媒材精彩創作，詳情可上新北市客家局FB粉絲專頁查詢。

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