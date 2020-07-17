新北首個社團成立的銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點揭牌
新北市第一個由社團成立的銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點今天在樹林區三福里成立，由中華民國紳士協會總會籌設，以三多市民活動中心為據點，將提供鄰近三福、三興里長者成長課程及老人共餐使用。紳士總會理事長陳明燦表示，據點位在三福、三興里共同生活圈，未來也將成立三興站銀髮俱樂部。
紳士協會由志工準備多項節目表演，中午也共餐。據點設置卡拉OK等設備，歡迎社區長者每周一、三、四、五上午九點到下午四點多利用。
掛牌儀式今天在三多活動中心進行，陳明燦、社會局長張錦麗、樹林區長王坤南、市議員廖宜琨、陳世榮、忠仁．達祿斯、三福里長藍添樹、三興里長王永村等人都與會，當地長者有百餘人參加。
社會局長張錦麗表示，新北市長侯友宜希望「里里有銀髮俱樂部」，全市已成立727處，還有371個社區照顧關懷據點。紳士協會先後成立友善家庭大使和紫絲帶達人，長期推動防暴宣導，如今再經營銀髮俱樂部據點，希望帶給社區長者更多活力和健康。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言