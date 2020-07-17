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新北首個社團成立的銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點揭牌

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
中華民國紳士協會在新北樹林三多市民活動中心成立銀髮俱樂部暨關懷據點，今天揭牌啟用。圖／社會局提供
中華民國紳士協會在新北樹林三多市民活動中心成立銀髮俱樂部暨關懷據點，今天揭牌啟用。圖／社會局提供

新北市第一個由社團成立的銀髮俱樂部暨社區照顧關懷據點今天在樹林區三福里成立，由中華民國紳士協會總會籌設，以三多市民活動中心為據點，將提供鄰近三福、三興里長者成長課程及老人共餐使用。紳士總會理事長陳明燦表示，據點位在三福、三興里共同生活圈，未來也將成立三興站銀髮俱樂部。

紳士協會由志工準備多項節目表演，中午也共餐。據點設置卡拉OK等設備，歡迎社區長者每周一、三、四、五上午九點到下午四點多利用。

掛牌儀式今天在三多活動中心進行，陳明燦、社會局長張錦麗、樹林區長王坤南、市議員廖宜琨、陳世榮、忠仁．達祿斯、三福里長藍添樹、三興里長王永村等人都與會，當地長者有百餘人參加。

社會局長張錦麗表示，新北市長侯友宜希望「里里有銀髮俱樂部」，全市已成立727處，還有371個社區照顧關懷據點。紳士協會先後成立友善家庭大使和紫絲帶達人，長期推動防暴宣導，如今再經營銀髮俱樂部據點，希望帶給社區長者更多活力和健康。

中華民國紳士協會在新北樹林三多市民活動中心成立銀髮俱樂部暨關懷據點，今天揭牌啟用。圖／社會局提供
中華民國紳士協會在新北樹林三多市民活動中心成立銀髮俱樂部暨關懷據點，今天揭牌啟用。圖／社會局提供

侯友宜 老人共餐

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