整編「之號」及「臨」字號門牌 新北總計要換15.4萬面
新北市從今年4月起全面整編「之號」及「臨」字號門牌，目前各戶所所皆已送達住戶說帖，並排定日期主動下里免費換發戶口名簿及房屋所有權狀，另為便利民眾申辦金融機構等相關業務，有需要換發現行版本身分證之民眾亦可申請免費換發，預計今年9月底前整編完成15萬4000面門牌。
戶政科長顏耀明說，全面整編「之號」表示樓層及1樓「臨」字號門牌，是配合新北全面換發新式門牌一併進行，並在門牌整編生效後，比照升格時門牌先張貼「樓層」及「號之」防水貼紙，之後再一併換發新式門牌，除可節省公帑，還請門牌整編的住戶支持與配合，以方便用路人辨識及利於救災、救護人員尋找址，保障市民居家安全。
另外，在門牌整編生效後3日內，郵政、車籍、稅籍、水電、瓦斯及有線電視等相關資料之變更，也將由戶所透過跨機關通報或主動函請相關機關配合地址資料改註，解決民眾因門牌整編後各項資料須改註，及在各機關之間奔波。
民政局長柯慶忠表示，因門牌整編生效後，身分證地址已變更，原規劃配合內政部今年10月起全面換發新一代身分證期程一併辦理換發，但受到疫情影響延後換發新身分證，確切日期尚未確定。
柯慶忠說，現行使用的身分證、戶口名簿等相關證件，在換發前仍然有效可以繼續使用，但為免民眾申辦金融機構等業務，需提示與各項證件一致之身分證，有換發現行版本身分證之民眾，可於各戶所下里服務時，申請免費換發。
顏耀明表示，各戶所會排定在平日夜間或假日下里服務，民眾無需擔心要特別請假前往申辦，除免費換發現行版本的身分證與戶口名簿，並聯合地政事務所免費換發房屋所有權狀。
民政局補充，已有9區完成2樓以上「之號」表示「樓層」門牌整編，已有4區完成1樓「臨字號」門牌整編。另已有6區下里換發現行版本之國民身分證、戶口名簿。截至目前換發過程順利，未有受疫情影響之情形。
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